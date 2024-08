Olympia Gold für Varfolomeev in Rhythmischer Sportgymnastik Stand: 09.08.2024 18:02 Uhr

Darja Varfolomeev ist die erste deutsche Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik. Die 17 Jahre alte Fünffach-Weltmeisterin gewann in Paris den Mehrkampf mit Reifen, Ball, Keulen und Band.

Sensationeller Erfolg in Paris: Darja Varfolomeev hat sich zur ersten deutschen Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik gekrönt. Die 17-Jährige triumphierte im Mehrkampf mit Reifen, Ball, Keulen und Band mit 142,850 Punkten und brach nach Bekanntgabe der Wertung in Tränen aus.

Für den Deutschen Turner-Bund (DTB) ist es zugleich die erste Medaille bei den Spielen in Frankreichs Hauptstadt. Zweite wurde Borjana Kaleyn aus Bulgarien mit 140,600 Punkten vor der italienischen Mitfavoritin Sofia Raffaeli (136,300). Die deutsche Mehrkampf-Meisterin Margarita Kolosov aus Potsdam belegte mit 135,250 Punkten den starken vierten Platz.

Noch in der Qualifikation am Vortag hatte Varfolomeev einen wackligen Auftritt hingelegt. Bei der Reifenübung war ihr das Gerät weggesprungen und von der Bodenfläche gerollt, sodass sie mit einem Ersatzreifen zu Ende turnen musste. Und auch ein Knoten im Band, den sie lösen konnte, kostete sie wertvolle Punkte. Dennoch war die zweifache Europameisterin Zweite der Ausscheidung hinter Raffaeli und noch vor Kaleyn.

Klasse Leistung im Finale

Im Finale war bei der Fünffach-Weltmeisterin von den Unsicherheiten nichts mehr zu sehen. Hochkonzentriert und mit scheinbar spielerischer Leichtigkeit präsentierte die ausdrucksstarke Gymnastin ihre mit Höchstschwierigkeiten gespickten Übungen.

Nach drei Geräten lag sie schon 2,3 Punkte vor der Zweiten. Nach der abschließenden Bandübung schlug sie erleichtert auf den Boden und holte sich dann eine herzliche Umarmung ihrer Trainerin Yuliya Raskina ab.

Die Rhythmische Sportgymnastik ist seit 1984 in Los Angeles im olympischen Programm. Damals gewann Regina Weber als bislang einzige Deutsche eine Medaille. Die Mutter von Fußball-Nationalspieler Leroy Sané wurde Dritte.

