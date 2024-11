Ravenna-Schlucht im Schwarzwald Insta-Hype auf dem Weihnachtsmarkt Stand: 23.11.2024 16:58 Uhr

Die bekanntesten Weihnachtsmärkte in Deutschland mag es in Nürnberg geben. Doch auf Social Media trendet gerade ein Markt, der ganz woanders liegt: im Schwarzwald. Tickets gibt es nur noch auf dem Schwarzmarkt.

Von Paul Jens, SWR

Als um halb fünf die Sonne langsam untergeht und die Dunkelheit über die Ravenna-Schlucht hineinbricht, erleuchten nicht nur die bunten Lichterketten den Schwarzwald in der Nähe von Freiburg. An jeder Ecke strecken sich Hände in die Höhe, ausgerüstet mit einem Smartphone. Kurz durchbrechen die Kamerablitze die Nacht, bevor gecheckt wird: Ist es was geworden? Haben wir das perfekte Foto bekommen?

Der Weihnachtsmarkt in der Ravenna-Schlucht ist fast zu schön, um real zu sein. In einer romantischen Schlucht gelegen, umgeben von Tannen und eingerahmt von einem Eisenbahn-Viadukt. Zweimal die Stunde fährt ein Regionalzug über die Brücke und grüßt die Gäste des Marktes mit einem lauten Hupen. Und dann schneit es noch passend zur Eröffnung am Freitag. Fast schon kitschig, wie in einem Disney-Märchen.

"Das trendet gerade richtig"

"Wir haben das schon des Häufigeren auf Social Media gesehen und wollten uns das unbedingt mal live angucken", erzählt Leonie, die mit einer Freundin zum ersten Mal hier ist. Sie sind extra angereist, "weil wir es echt schön und romantisch hier finden!" Es hat sich inzwischen herumgesprochen: In der Ravenna-Schlucht gibt es die schönsten Fotos in der Vorweihnachtszeit.

Der Insta-Hype war in den letzten Jahren so real, dass sogar immer mehr Gäste aus der ganzen Welt in den abgelegenen Schwarzwald kommen. Miguel ist aus Kolumbien angereist und erzählt auf Englisch: "Ja, das trendet gerade richtig auf Instagram. Überall erzählen sie von der Ravenna-Schlucht. Also mussten wir einfach hierherkommen, um das zu erleben."

Zwei Wochen vor Eröffnung ausverkauft

Seit einigen Jahren begrenzt der Veranstalter Hochschwarzwald Tourismus den Zugang. Zu groß war der Andrang, teilweise stapelten sich 7.000 Menschen gleichzeitig auf dem Platz. Eintrittskarten gibt es seitdem nur noch im Vorverkauf. In diesem Jahr waren die Tickets schon zwei Wochen vor Eröffnung ausverkauft. Die hohe Nachfrage hat dazu geführt, dass der Online-Handel blüht: Tickets werden teilweise für das Dreifache des Originalpreises gehandelt. Statt sieben Euro kosten die Tickets auf Ebay 20 Euro.

Gokul und Saranya haben dieses Jahr noch Tickets bekommen: "Die Leute haben uns im letzten Jahr gesagt, ihr könnt hier nicht ohne Vorbuchung herkommen", erzählt Gokul auf Englisch. "Also haben wir es für dieses Jahr versucht - und es hat geklappt und wir können hier sein." Auf dem besten Weihnachtsmarkt, auf dem sie je gewesen seien, ergänzt Saranya.

Konflikt zwischen internationalen und lokalen Gästen?

Die hohe internationale Nachfrage führt aber auch dazu, dass längst nicht jeder und jede reinkommt, die möchten. Noch immer erhält der Veranstalter unzählige Ticketanfragen. Zumindest für die Einheimischen aus der Region gibt es aber noch Hoffnung: "Es gibt den Wäldertag, der ist nur für Einheimische", sagt Patrick Schreib.

Der Geschäftsführer von Hochschwarzwald-Tourismus möchte nicht, dass es zu einem Konflikt zwischen Schwarzwäldern und internationalen Gästen kommt. "Weil letztendlich, so eine Region, die lebt von den Menschen, die hier leben und denen möchten wir ein besonderes Geschenk machen."

Alles für das perfekte Foto

Ein besonderes Geschenk ist für viele auch das perfekte Foto. Manche klettern sogar außerhalb des Geländes einen Hügel hinauf, um den idealen Blick auf das beleuchtete Eisenbahn-Viadukt und die schneebedeckten Tannen zu bekommen.

Der frische Schnee wird unter den Schuhen schnell zu Eis und die Menschen kommen den Anstieg kaum wieder runter. Bevor sich jemand verletzt, schließt der Veranstalter den Weg zum Hügel. Der Weihnachtsmarkt lässt sich schließlich auch auf dem Gelände genießen. Und auch hier gibt es Orte für Traumbilder, die auf Instagram Likes und Kommentare bringen.