Unwetter über Deutschland Hagel, Regen, Blitze und ein Tornado Stand: 13.07.2024 09:56 Uhr

Erneut haben schwere Unwetter in weiten Teilen Deutschlands Schäden angerichtet. In Bayern waren Polizei und Feuerwehren im Dauereinsatz, bei Münster wütete ein Tornado - und in Leipzig herrschte stellenweise Land unter.

Mehrere Unwetter haben in der Nacht in weiten Teilen Deutschland zu schweren Schäden geführt. Besonders in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen kam es zu Hunderten Einsätzen von Polizei und Feuerwehr. Auch im Ausland richteten die Unwetter Schäden an.

Hunderte Polizeieinsätze in Bayern

In Teilen von Oberbayern und Schwaben meldete die Polizei viele vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und Verkehrsbehinderungen wegen umgefallener Bäume. Wie ein Polizeisprecher in Kempten sagte, waren die Straßen teilweise weiß vor Hagelkörnern.

Zwischen 18 Uhr und Mitternacht am Freitag wurden der Polizei etwa 320 unwetterbedingte Einsätze gemeldet, wie der Sprecher sagte. Der Schwerpunkt lag demnach in den Bereichen Ost- und Oberallgäu sowie dem Westen des Landkreises Lindau. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim meldete ebenfalls etwa 230 Einsätze aufgrund des Unwetters.

In Regensburg und München mussten Open-Air-Veranstaltungen abgebrochen werden.

Einige Straßen in Bayern, wie hier in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, waren weiß vor Hagelkörnern.

Kind von umstürzendem Baum getroffen

Auch über Teile von Baden-Württemberg zog ein Unwetter. In Calw westlich von Stuttgart stürzten Bäume um, Straßen wurden überspült und Dächer durch Hagel beschädigt. Ein Kind wurde von einem umstürzenden Baum getroffen und verletzt. Wie schwer, ist noch unklar. In der Bodenseeregion und in Oberschwaben wurden mehrere Häuser durch Blitzeinschläge beschädigt.

Im nordrhein-westfälischen Ort Telgte östlich von Münster hat ein tornadoartiger Strurm schwere Schäden in einem Gewerbegebiet angerichtet. Nach Angaben der Stadt stürzten Bäume um, Gebäude wurden beschädigt, Straßen mussten gesperrt werden. In Coesfeld war die Innenstadt nach schweren Regenfällen teilweise überflutet.

In Leipzig herrscht am Freitagnachmittag stellenweise Land unter. Ganze Straßenzüge standen nach schwerem Regen unter Wasser. Keller, Tiefgaragen und sogar ein Kindergarten wurden überflutet. Straßenbahnen kamen teils nicht weiter und mussten umkehren.

Schäden auch in Tschechien und der Slowakei

Auch im Nachbarland Tschechien sorgten Gewitter mit Starkregen für Probleme. Umgestürzte Bäume brachten am Freitag den Bahnverkehr an zahlreichen Stellen zum Erliegen. In Krahulci bei Telc in Südböhmen brach der Deich eines Fischteichs, Keller wurden überflutet. Bei Brünn (Brno) stürzte ein Motorradfahrer über einen Baum auf der Fahrbahn. Auf einem Campingplatz in Südmähren wurde ein Mann verletzt, als ein Baum auf zwei Autos und ein Zelt fiel.

In der Stadt Trencin in der Slowakei hat das Unwetter das Gelände eines Open-Air-Festivals verwüstet. Mehrere Menschen mussten in Krankenhäuser gebracht werden, nachdem eine schwere Böe ein Zelt zum Einsturz gebracht hatte.