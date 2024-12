"Brombeer"-Koalition BSW stimmt für Regierungsbeteiligung in Thüringen Stand: 07.12.2024 13:45 Uhr

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat den Weg für eine Brombeer-Koalition in Thüringen freigemacht. Auf dem Parteitag in Ilmenau stimmten 76 der 104 anwesenden Mitglieder für den Koalitionsvertrag von CDU, SPD und BSW. Sahra Wagenknecht hatte zuvor appelliert, dem Vertrag zuzustimmen.

Von MDR THÜRINGEN

Wagenknecht wirbt für Koalitionsvertrag

Damit folgten die Mitglieder dem Appell der Bundesvorsitzenden Sahra Wagenknecht. In ihrer Rede hatte sie zuvor eingeräumt, dass die Konstellation in Thüringen schwieriger sei als in Brandenburg, weil es drei Koalitionspartner gebe. Doch das BSW sei angetreten, um nicht nur für eine andere Politik zu stehen, sondern diese andere Politik auch zu machen. Der Koalitionsvertrag trage die Handschrift des BSW und sei ein guter Kompromiss. Das BSW habe der CDU Dinge aufgezwungen, die die CDU alleine nie gemacht hätte.

Auch Kritik an Zusammenarbeit mit CDU in Thüringen

Bei den Redebeiträgen der Mitglieder gab es trotzdem kritische Stimmen. Insbesondere das Thema Frieden trieb viele um. Die Zusammenarbeit mit der CDU, die manche Redner als Kriegstreiber bezeichneten, stieß bei den Kritikern auf Widerwillen. Immer wieder war die Zustimmung der CDU zu Taurus-Lieferungen ein Thema. Viele warnten vor einem aufziehenden Krieg.

Landesvorsitzende Katja Wolf hielt den Kritikern entgegen, dass das Thema Frieden sich wie ein roter Faden durch den Koalitionsvertrag ziehe. Auch ihr drehe sich der Magen um, wenn in Talkshows mit leuchtenden Augen von Kriegstauglichkeit geredet werde. Aber das BSW werde aus den Bundesländern als starke Stimme für den Frieden auftreten. "Das, was am Abendbrottisch diskutiert wird, das wollen wir in konkrete Politik übersetzen", sagte Wolf.

Jubel über Ergebnis bei BSW

Auch Co-Landeschef Steffen Schütz warb für den Vertrag und erklärte, dass die Mitglieder auch darüber abstimmen würden, dass die Menschen, die sich im Land nicht gesehen und nicht gehört fühlten, endlich wieder eine Stimme bekämen.

Am Ende stand ein Ergebnis für die Regierungsbeteiligung, das von vielen bejubelt wurde. Auf Wunsch vieler Mitglieder wurde die Wahl im Geheimen abgehalten.

Beim Landesparteitag des BSW Thüringen in Ilmenau stimmt die Mehrheit für den Koalitionsvertrag mit CDU und SPD.

CDU, BSW und SPD ohne Mehrheit im Landtag

Eine sogenannte Brombeer-Koalition von CDU, BSW und SPD würde über 44 der 88 Sitze im Thüringer Landtag verfügen. Damit wäre sie für eine Mehrheit auf mindestens eine Stimme von Linkspartei oder AfD angewiesen. Thüringens CDU-Chef Mario Voigt will sich dennoch am Donnerstag im Landtag zum neuen Ministerpräsidenten wählen lassen. Im ersten und im zweiten Wahlgang ist laut Thüringer Verfassung eine absolute Mehrheit nötig, also 45 Stimmen.

Während die CDU dem Koalitionsvertrag bereits zugestimmt hat, läuft dazu bei der SPD noch bis Montag eine Mitgliederbefragung. Die SPD-Nachwuchsorganisation Jusos hatte eine Kampagne gegen eine Brombeer-Koalition gestartet.

Warum eigentlich "Brombeer-Koalition?" Ende August schrieb der Parteienforscher Karl-Rudolf Korte einen Gastbeitrag in der "Zeit" und mutmaßte in der Überschrift: "Vielleicht wird's ja eine Brombeer-Koalition." Höchstwahrscheinlich war das die Geburtsstunde des Begriffs. Spätestens seit der Thüringer Landtagswahl am 1. September hat er sich als Bezeichnung für eine mögliche Regierung aus CDU, BSW und SPD etabliert. Die Farben der Parteien (Rot, Lila, Schwarz) zielen auf die Frucht in ihren unterschiedlichen Reifegraden ab.

