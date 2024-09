Wichtige Elbquerung Teile der Carolabrücke in Dresden eingestürzt Stand: 11.09.2024 07:20 Uhr

In Dresden ist eine der wichtigsten Elbbrücke zusammengebrochen. Die Feuerwehr sichert die Lage ab. Weil Leitungen beschädigt wurden, ist auch die Fernwärmeversorgung in der Stadt unterbrochen.

Von MDR SACHSEN

In Dresden ist am frühen Mittwochmorgen ein großer Teil der Carolabrücke in die Elbe gestürzt. Betroffen ist laut Feuerwehr der Brückenteil, über den die Straßenbahnen fahren. Ein etwa 100 Meter langer Abschnitt liegt in der Elbe und blockiert die Fahrrinne des Flusses. Laut MDR-Reporterinformationen hängt auch das zweite Brückensegment leicht durch.

Straßen und Elberadweg gesperrt

Menschen kamen durch den Einsturz nicht zu Schaden. Die Ursache ist noch unklar. Der gesamte Bereich um die Carolabrücke, einschließlich der Bundeswasserstraße Elbe, des Elberadwegs und des Terrassenufers, bleibt bis auf Weiteres vollständig gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen mit erheblichen Behinderungen rechnen. Durch den Einsturz fällt mit der B170 über die Elbe eine wichtige Verkehrsverbindung weg.

Folgende Straßenbahnlinien sind betroffen:

Umleitung Linie 3 in beide Richtungen zwischen Bahnhof Neustadt (Hansastr.) und Walpurgisstraße über Anton-/Leipziger Str., Neustädter Markt, Postplatz.

Umleitung Linie 7 in beide Richtungen zwischen Albertplatz und Walpurgisstraße über Bahnhof Neustadt, Kongresszentrum, Postplatz.

Umleitung Linie 8 in beide Richtungen zwischen Albertplatz und Neustädter Markt über Bahnhof Neustadt, Anton-/Leipziger Str.

Fernwärmeversorgung in ganz Dresden gestört

Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte sich am Brückenkopf auf der Altstädter Seite auf einer Länge von rund einem Meter ein Spalt gebildet. Darüber hinaus sei es zu einem Defekt an zwei Fernwärmeleitungen gekommen. Teile des Terrassenufers wurden unter Wasser gesetzt. In ganz Dresden gibt es im Augenblick keine Fernwärmeversorgung, so die Feuerwehr.

Aktuell werden die Lage und das weitere Vorgehen sondiert. Dabei kommt an der Elbbrücke auch eine Drohne zum Einsatz. Es wird gebeten, den Bereich weiträumig zu meiden und die Einsatzkräfte nicht zu behindern.

MDR (ama)