Neue Koalition für Brandenburg SPD und BSW wollen Verhandlungen bis Weihnachten beenden

Nach fünf Sondierungstreffen haben SPD und BSW die nächste Ebene beschritten: Bei der ersten Koalitionsverhandlung für Brandenburg verständigten sich beide Parteien auf einen ambitionierten Zeitplan.

Rund sechs Wochen nach der Landtagswahl in Brandenburg haben SPD und BSW am Montag mit Koalitionsverhandlungen begonnen. Die Hauptgruppen beider Parteien berieten zum Auftakt in der Potsdamer SPD-Zentrale.



Nach dem ersten Treffen auf dieser Ebene teilten beide Seiten mit, man wolle die Koalitionsverhandlungen möglichst noch vor den Weihnachtsfeiertagen abschließen. "Wir haben das Ziel, sozusagen vor Weihnachten einen Ministerpräsidenten zu wählen", sagte SPD-Generalsekretär David Kolesnyk der Deutschen Presse-Agentur (DPA).



Der BSW-Landesvorsitzende Robert Crumbach nannte den Zeitplan sehr ambitioniert, hält ihn aber für möglich. "Wir werden uns trotzdem bemühen, das hinzubekommen", sagte er der DPA. Bis Mitte Januar muss laut Verfassung der Ministerpräsident gewählt sein.

Crumbach: "Müssen keine Rotstiftpolitik machen"

SPD und BSW starteten ihre Koalitionsgespräche rund sechs Wochen nach der Landtagswahl unter anderem mit der Beratung über die schwieriger werdende Finanzlage. "Wir werden keine Rotstiftpolitik machen müssen, aber werden schon zu einer Politik der klaren Prioritätensetzung kommen müssen", sagte Crumbach. Zuletzt hatte die bisherige Finanzministerin Katrin Lange (SPD) mitgeteilt, dass das Land mit 403,7 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen als erwartet rechnen muss.



Beide Seiten vereinbarten zudem, Bürokratie abzubauen. Neben den beiden Hauptgruppen tagen künftig auch Arbeitsgruppen zu Bildung/Kultur, Innen/Justiz, Wirtschaft/Gesundheit und Verkehr/Umwelt.

Crumbach: Knackpunkte in der Bildungs-, Gesundheits- und Innenpolitik

Crumbach sieht mögliche Knackpunkte in der Bildungs-, Gesundheits- und Innenpolitik. Beide Parteien hatten sich zum Ukraine-Krieg in Sondierungsgesprächen bereits darauf verständigt, dass sie sich auf Bundesebene und auf Ebene der Europäischen Union dafür einsetzen wollen, "eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts" durch Verhandlungen mit dem Ziel von Waffenstillstand und dauerhaftem Frieden voranzutreiben. Die geplante Stationierung von Mittelstrecken- und Hyperschallraketen auf deutschem Boden sehen sie kritisch.

CDU spricht von "Matroschka"-Koalition

Die Brandenburger CDU warf derweil ihrem bisherigen Koalitionspartner SPD in diesem Zusammenhang reinen Machtwillen vor. "Es geht nur um ihre eigene Macht, sie hat grundlegende Überzeugungen preisgegeben, wie die Unterstützung der Ukraine oder die Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland", sagte Redmann der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" (Montag/Print). "Die Brandenburger SPD macht einen Kotau vor Sahra Wagenknecht, der nicht notwendig war." Zudem isoliere sich die Brandenburger SPD innerhalb der Bundes-SPD.

Der CDU-Landeschef sprach von einer "Matroschka"-Koalition. Matroschkas sind russische Puppen, die ineinander gesteckt werden können. "Die äußere Puppen-Hülle ist Dietmar Woidke. Wenn man weiter öffnet, steckt darunter Sahra Wagenknecht", sagte er über den Ministerpräsidenten und SPD-Landeschef. Mit Blick auf Russlands Präsident ergänzte er: "Und bei der nächsten Schicht kommt vielleicht ein kleiner Putin zum Vorschein".

Verhandlungen auch in Thüringen

Eine Koalition von SPD und BSW wäre ein Novum. In Brandenburg regiert die SPD seit 1990, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wurde erst in diesem Jahr gegründet. Nur beide Parteien zusammen haben eine realistische Mehrheit im Landtag, weil keine Partei mit der AfD koalieren will. SPD und BSW haben gemeinsam 46 der 88 Landtagsmandate, die Opposition aus AfD und CDU verfügt über 42 Sitze.



Auch in Thüringen starten im Verlaufe des Tages Koalitionsverhandlungen, dort wollen CDU, BSW und SPD zusammenarbeiten.

