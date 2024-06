Mannheim AfD-Politiker verletzt - Angreifer in Psychiatrie Stand: 05.06.2024 13:00 Uhr

In Mannheim ist ein AfD-Politiker mit einem Messer verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen. Laut Polizei gibt es bei dem Festgenommenen "deutliche Hinweise auf eine psychische Erkrankung".

Ein mutmaßlich psychisch kranker Mann hat in Mannheim einen AfD-Kommunalpolitiker angegriffen. Der 25-Jährige habe den Mann am Dienstagabend mit einem Teppichmesser verletzt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der baden-württembergischen Stadt am Mittwoch mit. Es lägen keine konkreten Hinweise vor, dass der Tatverdächtige erkannt habe, dass es sich bei dem Angegriffenen um einen AfD-Politiker gehandelt habe. Der AfD-Politiker wurde in ein nahes Krankenhaus gebracht. "Er erlitt keine lebensgefährlichen Verletzungen", hieß es von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Bei dem Tatverdächtigen hätten sich bei der anschließenden Festnahme "deutliche Hinweise auf eine psychische Erkrankung" ergeben. Er sei in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Laut den Ermittlern soll der Verdächtige zuvor mehrere Wahlplakate beschädigt und gestohlen haben, woraufhin er von dem Politiker verfolgt und gestellt wurde. In dieser Situation soll der Beschuldigte den AfD-Vertreter mit dem Messer verletzt haben. Der 25-Jährige wurde schließlich nach kurzer Flucht widerstandslos festgenommen.



AfD-Kandidat mit Schnittverletzungen

Laut AfD-Landesverband wurden die Schnittverletzungen des angegriffenen Politikers im Krankenhaus genäht. Nach Angaben aus der Gemeinderatsfraktion wurde er am Ohr und am Bauch getroffen. Jörg Finkler von der AfD-Fraktion im Gemeinderat Mannheim sagte, er sei selbst bis in die Morgenstunden bei dem verletzten Kandidaten im Krankenhaus gewesen, zusammen mit dessen Frau. Er sei mit dem Opfer befreundet, beide kandidierten für den Gemeinderat. Eine Polizeistreife habe den Verdächtigen in kürzester Zeit erfasst.

Laut AfD handelte es sich bei dem Angegriffenen um Heinrich Koch, der für die Wahl des Mannheimer Gemeinderats am Sonntag antritt. Er hat den dritten Listenplatz inne.

"Erschrocken und bestürzt"

"Wir sind erschrocken und bestürzt", sagte der AfD-Landesvorsitzende Markus Frohnmaier. In den vergangenen Wochen hatten zahlreiche Angriffe auf Politikerinnen und Politiker für Aufsehen gesorgt.

Nach Angaben des Kreisverbands der AfD hatte sich der Angriff in der Nähe des Marktplatzes ereignet. Auf einem Video, das der dpa von der AfD weitergegeben wurde und das offenbar vom verletzten AfD-Kandidaten selbst gefilmt wurde, ist zu sehen, wie der Filmer einem jüngeren Mann über den Marktplatz hinterherläuft und schreit "Stopp! Bleiben Sie stehen!".

Der jüngere Mann trägt mehrere AfD-Wahlplakate unter dem Arm und hat mutmaßlich ein Teppichmesser in der Hand. "Sofort hinlegen!", ruft der Filmende. Dann entsteht ein Handgemenge. Zu sehen ist, wie der Mann mit dem Messer ausholt, die restlichen Bilder sind verwackelt.