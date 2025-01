Grünen-Politiker Gelbhaar Abwahl eines Direktkandidaten Stand: 10.01.2025 16:49 Uhr

Der Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar ist nicht mehr Direktkandidat des Kreisverbands Berlin-Pankow für die Bundestagswahl. Nach Belästigungsvorwürfen, die er bestreitet, stimmte der Kreisverband erneut ab.

Die Kulturmarkthalle in Prenzlauer Berg ist am Mittwochabend brechend voll. Das Interesse der Mitglieder des Pankower Kreisverbandes war so groß, dass nicht alle Platz fanden. Einige Mitglieder konnten die Abstimmung nur noch aus einem kurzfristig, nebenan geöffneten Raum verfolgen.

Die Wahlversammlung hatte es in sich: eine Kehrtwende der Pankower Grünen im Nordosten Berlins mitten im laufenden Bundestagswahlkampf. Die Grünen-Basis will wegen der anhaltenden Diskussion nun doch nicht mit Stefan Gelbhaar in den Bundestagswahlkampf ziehen. Die Situation seit Dezember sei "eine Belastung" für den Kreisverband, erklärte die Co-Kreisvorsitzende Maren Bergschneider - ohne direkt auf Gelbhaar einzugehen.

Stattdessen soll jetzt Julia Schneider ins Rennen gehen. Sie ist aktuell Vize-Fraktionschefin im Berliner Abgeordnetenhaus. Auf die 34-Jährige entfielen mehr als doppelt so viele Stimmen wie auf Gelbhaar.

Ombudsverfahren gegen Gelbhaar

Der grüne Bundestagsabgeordnete war Mitte November mit 98,4 Prozent von seinem Kreisverband zum Direktkandidaten seiner Partei gewählt worden. Einen Monat später, Mitte Dezember, erhoben mehrere Frauen Belästigungsvorwürfe gegen Gelbhaar. Sie meldeten sich bei der Ombudsstelle der Bundeszentrale der Grünen. Aus Parteikreisen heißt es, es gehe um mindestens zehn Meldungen an die Ombudsstelle der Grünen auf Bundesebene.

Gelbhaar selbst spricht auf seiner Webseite von zwölf "Meldungen von Betroffenen". Ob es sich bei den zwölf Meldungen tatsächlich auch um zwölf Betroffene handelt, geht daraus nicht hervor.

Während der Wahlversammlung wies der 48-Jährige die Vorwürfe zurück: "Es gibt Behauptungen, die gelogen sind, und gegen diese wehre ich mich, und das erfolgreich", sagte der Politiker, der als Strafverteidiger tätig war.

Bei der Bundestagswahl 2021 und der Berliner Wiederholungswahl Anfang 2024 hatte der Grünen-Politiker seinen Wahlkreis im Berliner Osten direkt gewonnen. Vergangene Woche hatte der Kreisvorstand Gelbhaar aufgefordert, seine Kandidatur zurückzuziehen. Unterstützt wurde die Forderung von der Landes- und Bundesspitze der Partei. Doch Gelbhaar lehnte dies ab.

Vorwürfe wurden in Schaltkonferenz Mitte Dezember Thema

Ausgangspunkt für die aktuelle Debatte über Gelbhaar war offenbar eine Schaltkonferenz des linken Parteiflügels der Berliner Grünen kurz vor dem Parteitag am 14. Dezember. Dort hatte nach rbb-Informationen ein Parteimitglied den Vorwurf erhoben, der Politiker habe Frauen belästigt.

Der 48-Jährige hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen, seine Kandidatur für die Berliner Landesliste zur Bundestagswahl 2025 jedoch zurückgezogen. Er sei dazu gedrängt worden, schreibt Gelbhaar auf seiner Website. Außerdem begründete er seinen Rückzug damit, die Vorwürfe parteiintern klären zu wollen.

Mehrere mutmaßlich Betroffene

Im Laufe des aktuellen Ombudsverfahrens hatten sich Frauen, die sich anonym an die Ombudsstelle der Partei gewandt hatten, beim rbb gemeldet und eidesstattliche Versicherungen abgegeben.

Den Schilderungen zweier Frauen zufolge gibt es in manchen Kreisen der Berliner Grünen schon seit mehr als fünf Jahren Warnungen vor Stefan Gelbhaar - gerichtet an junge Frauen. Eine berichtet, dass sie nach ihrem Parteieintritt bei einer Mitgliederversammlung einen dringenden Rat erhielt. "Ein Parteimitglied hat zu mir gesagt: 'Pass mal auf, dass du am Ende mit Stefan nicht allein bist'."

Am Rande einer Veranstaltung habe Gelbhaar ihr gesagt, dass er sie unbedingt einmal küssen wolle. "Ich habe ihn direkt gefragt, was das soll und dass ich das nicht lustig fände und ihm auch nochmal vermittelt, dass ich in einer Beziehung bin", so die Frau gegenüber dem rbb.

Gelbhaar habe gelacht und es als Scherz abgetan, sagte die Politikerin. "Dann kam er blitzschnell auf mich zu, hielt meinen Kopf mit beiden Händen fest, presste seine Lippen auf meine. Ich konnte mich nicht bewegen und versuchte nur, ihn von mir wegzudrücken. Nach einigen Sekunden ließ er dann wieder von mir ab." Sie sei völlig schockiert gewesen, erzählt sie. "Er hat nur gelacht und gesagt, ich müsste mal mein Gesicht sehen."

Sie sei dann gegangen, hätte ihn aber eine Woche später auf die Situation angesprochen. "Stefan meinte, mir würde sowieso niemand glauben, falls ich das jemandem erzählen würde." Sie habe die Geschichte jetzt bei der Ombudsstelle der Grünen gemeldet, sagt sie.

Gelbhaars Anwalt teilt dazu mit, der Vorwurf sei erfunden. Außerdem beklagt er, die ihm vom rbb vorgelegte Beschreibung des Vorgangs, Gelbhaar habe den Kopf der Frau mit beiden Händen festgehalten und seine Lippen auf die der Frau gepresst, sei "vollkommen unkonkret".

Gelbhaar steht nicht zum ersten Mal in der Kritik

Wie der rbb erfuhr, sind Gelbhaar bereits vor einem Jahr schon einmal Belästigungen vorgeworfen worden. Eine junge Frau soll sich demnach an die Ombudsstelle der Landespartei gewandt haben. Bei ihrem Parteieintritt mehrere Jahre zuvor war sie noch keine 20 Jahre alt. Gelbhaar sei ihr auf Social Media gefolgt. "Er likte Stories, schrieb mir regelmäßig Nachrichten, auch nach Mitternacht. Darunter viele Kommentare zu meinem Aussehen", so die Grünen-Politikerin.

Bei weiteren Begegnungen im Rahmen der Parteiarbeit habe Gelbhaar sie zunächst am Arm gestreichelt und dann am unteren Rücken angefasst. "Einmal hat er mich eingeladen mit ihm alleine in eine Wohnung zu gehen", erzählt die junge Frau. Sie habe dies abgelehnt und sei ihm fortan aus dem Weg gegangen.

Dass die Frau sich erst 2023 an die Ombudsstelle wandte, erklärt sie dem rbb gegenüber so: "Ich dachte damals, er findet mich einfach gut. Erst als mir andere von ähnlichen Erfahrungen berichtet haben, habe ich verstanden, dass das ein systematisches Vorgehen ist. Dann dachte ich, ich muss etwas machen."

Das damalige Verfahren vor der Ombudsstelle ist mittlerweile abgeschlossen. Als Ergebnis wurde der Frau mitgeteilt, dass Gelbhaar versprochen habe, in Zukunft mehr auf sein Verhalten zu achten.

Es liegen keine Strafanzeigen vor

Zwei Tage vor Weihnachten hatte sich Gelbhaar in einer Rundmail an die Pankower Grünen-Mitglieder gewandt. Es tue ihm leid, dass Menschen sich bei ihm unwohl gefühlt hätten. "Sollte ich Grenzen verletzt haben, werde ich hoffentlich die Gelegenheit erhalten, mich dafür zu entschuldigen. Ich werde mich aktiv damit auseinandersetzen und sicherstellen, künftig achtsamer mit den Gefühlen anderer umzugehen." Gleichzeitig betont er in dem Schreiben, dass keine Strafanzeigen gegen ihn vorlägen.

Die Frauen, mit denen der rbb sprach, wiesen darauf hin, dass sie sich mit Blick auf ihre eigene Karriere davor gescheut hätten, sich durch eine Strafanzeige gegenüber Gelbhaar zu erkennen zu geben. Er sei in der Partei gut vernetzt.

In einem aktuellen Interview mit dem Magazin Business Insider sagte Gelbhaar, er habe Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Verleumdung gestellt.