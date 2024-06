Flughafen Köln/Bonn Mutmaßlicher IS-Unterstützer festgenommen Stand: 08.06.2024 19:44 Uhr

Am Flughafen Köln/Bonn ist ein Mann festgenommen worden, dem vorgeworfen wird, die Terrormiliz IS unterstützt zu haben. Offenbar hatte er sich als Helfer für EM-Veranstaltungen beworben und war den Behörden aufgefallen.

In Nordrhein-Westfalen ist ein Mann wegen des Verdachts der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung festgenommen worden. Es geht um einen 23-Jährigen, der offenbar sowohl die deutsche als auch die polnische und die marokkanische Staatsangehörigkeit hat.

Der Generalbundesanwalt wirft ihm vor, im September des vergangenen Jahres eine islamistische Terrororganisation, den sogenannten ISPK (Islamischer Staat Provint Khorasan), durch Geldüberweisungen unterstützt zu haben. Dieses Geld soll er über eine Kryptowährung an den ISPK überwiesen haben, ungefähr 1.600 Euro.

Der Mann wurde am Freitag am Flughafen Köln/Bonn festgenommen und dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt, der Untersuchungshaft angeordnet hat.

Interesse an Jobs als Helfer bei EM

Diese Ermittlungen laufen seit Februar, doch offenbar hat er sich vor einigen Tagen auch für Jobs rund um die Fußball-Europameisterschaft interessiert und eine Sicherheitsakkreditierung als Helfer beantragt. Dabei gingen dann wohl alle Warnlampen an - unter anderem wegen des Ermittlungsverfahrens, aber auch wegen weiterer Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden.

Festgenommen worden ist der Mann also nicht im Kontext der EM, sondern weil er nach Istanbul fliegen wollte - und entkommen lassen wollten ihn die Ermittler der Bundesanwaltschaft nicht.