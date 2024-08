eilmeldung Nach Anschlag von Solingen Regierung einigt sich auf Migrations- und Asylpaket Stand: 29.08.2024 15:54 Uhr

Als Konsequenz aus der Messerattacke von Solingen hat sich die Bundesregierung nach übereinstimmenden Medienberichten auf neue Maßnahmen verständigt. Es geht unter anderem um eine Verschärfung des Waffenrechts und schnellere Abschiebungen.

Nach dem Messeranschlag von Solingen mit drei Toten hat sich die Bundesregierung nach übereinstimmenden Medienberichten auf ein Maßnahamenpaket zu Migration und Asyl geeinigt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesjustizminister Marco Buschmann wollen Details dazu bei einer Pressekonferenz vorstellen.

Faeser und Buschmann hatten bereits am Montag Maßnahmen in drei Bereichen angekündigt. Dabei soll es um eine stärkere Bekämpfung von Islamismus, eine Verschärfung des Waffenrechts und schnellere Abschiebungen in andere europäische Staaten gehen. Der mutmaßliche Täter von Solingen hätte nach der Dublin-Regelung im vergangenen Jahr nach Bulgarien überstellt werden können. Die Abschiebung wurde jedoch nicht durchgeführt.

Gespräche mit Ländern und der Union

Nach der Tat war eine innenpolitische Diskussion über die Verschärfung von Waffen- und Asylrecht sowie Abschiebungen etwa nach Syrien und Afghanistan neu aufgeflammt. Neben dem Maßnahmenpaket der Regierung kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz die Gründung einer Arbeitsgruppe zur Migration an, an der unter anderem Vertreter der Union als größter Oppositionsfraktion und der Länder beteiligt sein sollen.

Die Gespräche sollten "sehr zügig" beginnen, so Scholz, und ebenfalls die Themen Rückführung abgelehnter Asylbewerber in ihre Herkunftsländer, die Bekämpfung des islamistischen Terrors und das Waffenrecht umfassen.