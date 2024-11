Streit in der Ampel Klingbeil spricht von "Woche der Entscheidungen" Stand: 03.11.2024 19:16 Uhr

SPD-Chef Klingbeil hat genug vom öffentlichen Disput der Ampel. Im Bericht aus Berlin fordert er von den Parteien mehr Fokus auf Haushalt und Wirtschaft. Auch mit Blick auf den Koalitionsausschuss sprach er von einer "Woche der Entscheidung".

Reibereien zwischen den Koalitionspartnern, öffentliche Alleingänge der Minister und offensichtlich keine Absprachen untereinander - in dieses aufgeheizte Klima platzierte Finanzminister und FDP-Vorsitzender Christian Lindner ein Grundsatzpapier, das die kriselnde Wirtschaft im Land wieder auf Kurs bringen soll. Unabsichtlich durch eine Indiskretion veröffentlicht, wie er sagt, und sehr dicht an den Werten und Vorstellungen der Union.

Lindners Vorstoß wurde viel diskutiert und auch kritisiert. Ampelpartner und Vorsitzender der SPD, Lars Klingbeil, hat nun betont, er habe genug von öffentlichen Diskussionen und Anschuldigungen. "Diese ständigen öffentlichen Äußerungen, die Angriffe auf Koalitionspartner, die Provokation - die sollte man jetzt langsam mal beiseiteschieben", sagte er im Bericht aus Berlin. Die Frage, wie lange seine Partei diesen Streit noch mitmachen wolle, wies er an die FDP zurück: "Diese Frage müssen Sie an Herrn Linder richten. Wir wollen Verantwortung tragen."

Stabilisierung der Wirtschaft hat oberste Priorität

Die Stabilität der Ampel steht infrage und Neuwahlen offen adressiert im Raum. Klingbeil sieht darin ein Problem und wünscht sich mehr Fokus auf drängenderen Themen als auf den Kämpfen unter den Parteien: "Ich kann sehr klar sagen, das Ziel von uns als SPD ist nicht die Frage, kommt jetzt eine vorgezogene Neuwahlsituation - sondern wie sichern wir viele tausend Industriearbeitsplätze?" Das Kreisen um sich selbst, wie es gerade im politischen Berlin zu beobachten sei, lehne er ab.

"Wie stabilisieren wir jetzt die Wirtschaft? Wie sorgen wir einen neuen Aufschwung für die Menschen in diesem Land?" Dies seien die akuten Fragen, die es jetzt zu klären gelte, sagte Klingbeil.

Auf die Frage, ob er bereit sei, einige Gesetze nach Lindners Vorschlägen neu zu überdenken und zu verhandeln, gab sich Klingbeil offen, aber bestimmt. Etwa beim Bürokratieabbau sei er auf jeden Fall für zusätzliche Maßnahmen zu haben. "Wenn da am Ende aber das Durchschimmert, was Herr Lindner schon 500 Mal vorgeschlagen hat und was wir schon 500 Mal abgelehnt haben, nämlich dass die reichen Leute in diesem Land noch mehr Geld in der Tasche haben, dann werden wir diesen Weg nicht mitgehen."

Meilenstein Koalitionsausschuss

Neben der Wirtschaftskrise ist auch das Milliardenloch im Bundeshaushalt eine der beiden zentralen Fragen, um die es unter anderem beim Koalitionsausschuss in der kommenden Woche gehen soll. Die Themen gelten als mögliche Bruchstellen der Koalition. "Das ist jetzt eine Woche der Entscheidung", sagte Klingbeil.

Es müsse geklärt werden, ob alle Koalitionspartner "noch genug Puste" hätten für den weiteren und anstrengenden Weg. Dies gelte es zuallererst festzumachen, anschießend könne man sich auf die großen Fragen konzentrieren. "Gemeinsam. Weil wir das unserem Land auch schuldig sind."