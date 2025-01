Winterwetter Flugausfälle, Unfälle und gefrierender Regen Stand: 05.01.2025 09:33 Uhr

Schnee und Glätte sorgen für Verspätungen und Ausfällen an mehreren Flughäfen. Auch auf den Straßen ist bundesweit weiter Vorsicht geboten. Der Deutsche Wetterdienst spricht von einer "äußerst markanten Wetterlage".

An mehreren Flughäfen in Deutschland kommt es wegen Schnees und Glätte zu Einschränkungen. Laut Website des Flughafens München wurden einige Flüge annulliert, die am Sonntagmorgen hätten starten sollen. Es sei derzeit wechselseitig eine Start- und Landebahn offen, die andere werde geräumt. Neben der "Einschränkung der Kapazität" komme eine verminderte Sicht bei Schneefall hinzu, weshalb die Abstände bei den Abflügen und Landungen vergrößert würden.

Zudem müssen laut Sprecher Maschinen enteist werden. Wie lange die witterungsbedingten Einschränkungen andauern, blieb zunächst unklar.

Auch Reisende am Flughafen Frankfurt müssen sich auf Verzögerungen und Flugausfälle einstellen - laut Website des Flughafens besonders am Sonntagvormittag.

Reisende sollen mehr Zeit einplanen

Zu Verspätungen kommt es auch am Flughafen Stuttgart, da Jets enteist werden müssen. Sieben Flugzeuge seien bislang verspätet, sagte eine Sprecherin. Die Start- und Landebahn sei bereits vom Winterdienst geräumt worden und betriebsbereit. Landungen erfolgten den Angaben zufolge bereits am Morgen.

Die Sprecherin riet den Menschen, die Reisende am Flughafen abholen wollen, vorher online zu prüfen, wann die Maschinen eintreffen. Wegen des Wetters sei es möglich, dass Passagiermaschinen von anderen Flughäfen verspätet starten.

Grundsätzlich sind alle Reisenden an den betroffenen Flughäfen aufgerufen, sich online und bei ihren Airlines über die Flugzeiten zu informieren und ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen.

Verbreitet gefrierender Regen

Auch auf den Straßen bleibt die Lage am Sonntag angespannt. Nach Schneefall in der Nacht sei heute tagsüber mit gefrierendem Regen zu rechnen, heißt es in einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD). "Glatt wird es allemal", sagte ein DWD-Sprecher der Nachrichtenagentur dpa.

Baden-Württemberg sei zuerst von einer "äußerst markanten Wetterlage" betroffen. Auch für Berlin und Brandenburg warnt der DWD vor Glatteis, in Norddeutschland droht Eisregen.

Besserung im Süden und Südwesten am Nachmittag

Die Niederschläge halten dem DWD zufolge am Tag länger an und breiten sich in Richtung Nordosten aus. Im Süden und Südwesten sollen sie im Laufe des Nachmittags nachlassen, dort werden laut den Experten unterdessen auch die Temperaturen wesentlich milder. Höchstwerte von bis zu 13 Grad Celsius seien möglich. In der Nordosthälfte müsse allerdings weiter mit Temperaturen zwischen minus 1 und plus fünf Grad gerechnet werden.

Generell bleibt es den Wetterexperten zufolge in der Nordhälfte auch in der Nacht zum Montag regnerisch. Teils könne dort gar weiter Schnee oder gefrierender Regen fallen. Südlich der Donau bleibe es hingegen niederschlagsfrei.

Der DWD-Mitarbeiter empfiehlt allen Autofahrern, unnötige Fahrten zu vermeiden. Wer nicht unbedingt raus müsse, sollte es lieber lassen - das gelte auch für Fußgänger.

Zahlreiche Unfälle in mehreren Bundesländern

Bereits am Samstag und in der Nacht zu Sonntag meldeten die Behörden viele Unfälle, vor allem in Niedersachsen. Im Gebiet der Polizei Braunschweig wurden binnen acht Stunden mehr als 110 Verkehrsunfälle gemeldet. Auch aus Thüringen und Bayern wurden etliche Unfälle, teils mit Verletzten gemeldet.

Ein Großteil der witterungsbedingten Unfälle sei darauf zurückzuführen, dass Menschen mit Sommerreifen auf schneebedeckten Fahrbahnen unterwegs seien, sagte eine Sprecherin der Freiburger Polizei.