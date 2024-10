"tagesschau together" auf Twitch

Die ARD startet ein neues Format auf der Streaming-Plattform Twitch. Wo sonst hauptsächlich die Gaming-Community ihren Stars beim Videospielen zusieht, gibt es künftig auch tagesschau-Nachrichten - live und interaktiv.

Eigentlich ist Twitch das virtuelle Zuhause für Gamer. Auf der Livestreaming-Plattform spielen sie Computerspiele und reden dabei mit den hauptsächlich jungen Zuschauern. Teilweise schauen ihnen dabei Hunderttausende Menschen zu, kommentieren und stellen Fragen.

Inzwischen geht es bei Twitch nicht mehr nur um Games: Es gibt dort etwa auch Musik-Streams oder politische Formate. Nun startet die tagesschau zusammen mit dem SWR X Lab auf der Plattform ein neues Nachrichtenformat für Menschen zwischen 18 und 28 Jahren.

Einmal pro Woche setzt "tagesschau together" etwa zwei Stunden lang auf zwei bis drei Themenschwerpunkte. Insgesamt sind vier Streams geplant, die bis zum 7. November jeweils donnerstags um 20 Uhr live auf dem ARD-Twitch-Kanal zu sehen sind. Auch danach sind die Streams auf dem Kanal verfügbar, Highlights aus den Sendungen gibt es immer freitags auf den Social-Media-Kanälen der tagesschau auf YouTube, Instagram und TikTok.

Was ist Twitch?

Twitch gehört zu den bekanntesten sozialen Netzwerken in Deutschland. Die Mehrzahl aller Twitch-Inhalte besteht aus Video-Spielen beziehungsweise Live-Streams von Spielen wie Fortnite, World of Warcraft oder League of Legends. Weltweit sind etwa drei Viertel der Twitch-Nutzer zwischen 18 und 34 Jahren alt und zu mehr als 70 Prozent männlich. Der erfolgreichste Streamer Deutschlands ist MontanaBlack88 (auch Monte genannt) mit mehr als fünf Millionen Followern.