eilmeldung Weihnachtsmarkt Auto fährt in Magdeburg in Menschengruppe Stand: 20.12.2024 20:35 Uhr

Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Die Landesregierung sprach gegenüber dem MDR von einem Anschlag. Es soll einen Toten und mehrere Verletzte geben.

Auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Ein Sprecher der Landesregierung Sachsen-Anhalt sagte dem MDR, es handele sich um einen Anschlag. Die Polizei bestätigte das bislang noch nicht.

Der Polizei zufolge gibt es mindestens einen Toten. Mehrere Menschen wurden demnach verletzt. Einsatzkräfte und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wie der MDR sowie die Nachrichtenagentur dpa aus Regierungskreisen erfuhren, wurde der Fahrer festgenommen. Der Weihnachtsmarkt wurde geschlossen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ist demnach auf dem Weg nach Magdeburg.

Das Auto steuerte offenbar direkt in die Menschenmenge in Richtung Rathaus. Menschen liefen in Panik davon. Fotos von vor Ort zeigen Rettungswagen. Der Chef des Weihnachtsmarktes rief dazu auf, die Innenstadt zu verlassen. Eine Bestätigung der Polizei steht noch aus.

Auf der Plattform X waren am Abend Videos zu sehen, in denen zahlreiche Einsatzfahrzeuge zu sehen waren.

Weitere Informationen in Kürze.