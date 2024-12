"Bella Block"-Darstellerin Schauspielerin Hannelore Hoger gestorben Stand: 27.12.2024 07:44 Uhr

Sie stand bereits mit sechs Jahren auf der Theaterbühne und war jahrzehntelang eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Nun ist Hannelore Hoger übereinstimmenden Medienberichten zufolge gestorben.

Die Schauspielerin Hannelore Hoger ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge gestorben. Sie wurde 82 Jahre alt. Sie starb demnach kurz vor Weihnachten in ihrer Heimatstadt Hamburg.

Hoger stand schon mit sechs Jahren auf der Bühne des Ohnsorg Theaters in ihrer Heimatstadt Hamburg. Mit 14 erhielt sie dort ihre erste größere Rolle. "Ich wusste sehr früh, dass ich Schauspielerin werden wollte", betonte sie immer wieder. Als Zirkusdirektorin Leni Peikert im Experimentalfilm "Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos" von Alexander Kluge schaffte sie 1968 den Durchbruch auf der Kinoleinwand.

Kult-Kommissarin "Bella Block"

Einem breiten Publikum dürfte sie aber als Kommissarin "Bella Block" in Erinnerung bleiben. Seit 1993 stand sie in über 30 Folgen dafür in Hamburg vor der Kamera. Sie galt aber auch als Charakterschauspielerin, zeigte viele Facetten. Mal ernsthaft in dem Fernsehdrama "Die Bertinis" oder unterhaltsam - wie 1997 in der Kino-Komödie "Rossini".



Hoger war vielfach preisgekrönt: 1994 erhielt sie den Grimme-Preis, später den bayrischen Fernsehpreis sowie die Goldene Kamera. Und bei der Grimme-Preis-Verleihung im Jahr 2012 erhielt sie eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk.