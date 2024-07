Sinkende Geburtenrate Erneut weniger Geburten in Deutschland Stand: 17.07.2024 11:01 Uhr

Die Geburten in Deutschland gehen weiter zurück: 2023 wurden laut Statistischem Bundesamt 692.989 Kinder geboren - sechs Prozent weniger als im Jahr zuvor. Im Schnitt bekommen Frauen derzeit 1,35 Kinder.

In Deutschland sind im vergangenen Jahr weniger Kinder auf die Welt gekommen: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kamen im Jahr 2023 in Deutschland 692.989 Kinder auf die Welt - sechs Prozent weniger als 2022. Weniger Kinder als 2023 waren in Deutschland zuletzt 2013 geboren worden (682.069).

Die häufig als Geburtenrate bezeichnete zusammengefasste Geburtenziffer sank 2023 im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent von 1,46 auf 1,35 Kinder je Frau. Schon 2022 war die Geburtenziffer um acht Prozent gesunken. Damit verstärkte sich laut Statistik ein seit 2017 zu beobachtender und nur im Jahr 2021 im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie unterbrochener Rückgang der Kinderzahl je Frau in den vergangenen beiden Jahren deutlich.

Die Geburtenziffer sank 2023 unabhängig von der Staatsangehörigkeit der Mutter - ob deutsch oder ausländisch - um sieben Prozent. Das Ausgangsniveau unterscheidet sich allerdings: So sank die Geburtenziffer bei deutschen Frauen von 1,36 auf 1,26 und bei Ausländerinnen von 1,88 auf 1,74 Kinder je Frau.

Rückgang je nach Bundesland unterschiedlich

Die zusammengefasste Geburtenziffer ging 2023 auch in allen Bundesländern zurück. Besonders stark nahm sie in den nördlichen und östlichen Bundesländern ab, darunter in Sachsen (minus zehn Prozent) und in Mecklenburg-Vorpommern (minus neun Prozent). In Brandenburg und in Schleswig-Holstein sank sie um jeweils acht Prozent. Im Saarland war der Rückgang mit minus ein Prozent am schwächsten.

Die höchste Geburtenziffer mit 1,46 Kindern je Frau verzeichnete Bremen. Am niedrigsten war die Geburtenhäufigkeit in Berlin mit 1,17 Kindern je Frau.

Erstes Kind im Schnitt mit 30,3 mit

Im vergangenen Jahr waren Mütter bei der Geburt des ersten Babys im Schnitt 30,3 Jahre alt. Damit waren sie geringfügig jünger als im Jahr zuvor (30,4 Jahre). Auch das Durchschnittsalter der Väter beim ersten Kind der Mutter ging minimal von 33,3 Jahre auf 33,2 Jahre zurück. In den vergangenen zehn Jahren sind Eltern beim ersten Kind jedoch statistisch tendenziell älter geworden. So waren 2014 die Mütter im Durchschnitt erst 29,6 Jahre und die Väter 32,8 Jahre alt.