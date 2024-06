Demos in Essen Massive Proteste gegen AfD-Parteitag Stand: 29.06.2024 11:16 Uhr

Tausende Menschen demonstrieren in Essen gegen den Bundesparteitag der AfD. Mit Blockaden und Störaktionen haben einige von ihnen versucht, Delegierte an der Anreise zu hindern. Die Polizei meldet erste Festnahmen.

Vor Beginn des AfD-Bundesparteitags in Essen haben Aktivisten versucht, die Anreise von Delegierten zu verhindern. In der Umgebung des Veranstaltungsorts, der Grugahalle, besetzten Demonstranten Straßen und Kreuzungen, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere AfD-Bundestagsabgeordnete berichteten, sie seien von der Polizei am Hotel abgeholt und zum Veranstaltungsort gebracht worden. Einige wurden einzeln unter starkem Polizeischutz zur Halle geleitet, bedrängt von Demonstranten. Andere Delegierte gelangten völlig unbehelligt zur Grugahalle.

"Demonstranten haben sich teilweise vermummt"

Laut Polizei kam es zu mehreren gewalttätigen Aktionen von AfD-Gegnern. "Demonstranten haben sich teilweise vermummt und Einsatzkräfte angegriffen", hieß es. Es habe bereits mehrere Festnahmen gegeben. Die Polizei appellierte an Demonstranten, "sich von Gewaltaktionen und Störern fernzuhalten".

Einen ersten Zusammenstoß zwischen Demonstranten und Polizei hatte es bereits am frühen Morgen gegeben, als eine größere Personengruppe versuchte, eine Absperrung zu überwinden. Die Polizei unterband dies nach eigenen Angaben mit dem Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken. Mehrere Rettungswagen seien angefordert worden.

Wie der WDR-Reporter Rupert Wiederwald berichtete, durchbrach umgekehrt auch ein AfD-Politiker eine Polizeiabsperrung. Er sei auf eine Demonstrantin zugegangen und habe diese bespuckt.

Bis zu 100.000 Demonstranten erwartet

Die Polizei ist mit mehreren tausend Einsatzkräften und mit Wasserwerfern rund um den Veranstaltungsort präsent. Die Grugahalle ist weiträumig abgesperrt. Der anliegende Stadtteil Rüttenscheid kann nur noch eingeschränkt betreten werden.

Zu Gegendemonstrationen und -veranstaltungen werden am Wochenende bis zu 100.000 Menschen aus ganz Deutschland und dem Ausland erwartet, darunter rund 1.000 Linksextremisten. Einen ersten friedlichen Protest hatte es bereits am Freitagabend unter dem Motto "Bass gegen Hass" gegeben. An der Rave-Demo beteiligten sich laut Polizei rund 5.000 Menschen. Viele trugen Plakate mit Botschaften wie "Nazis raus" oder "Hass hat keinen Platz in Essen".

Die AfD will auf ihrem Parteitag unter anderem den Vorstand neu wählen. Die Stadt Essen hatte monatelang nach Möglichkeiten gesucht, die Veranstaltung zu verhindern - war damit aber letztlich vor Gericht gescheitert.

Mit Informationen von Jan Koch, WDR