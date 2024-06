Bundesweite Proteste Zehntausende bei Demos gegen Rechtsextremismus Stand: 08.06.2024 18:07 Uhr

In mehreren deutschen Städten ist erneut gegen Rechtsextremismus demonstriert worden. Allein in Berlin gingen laut Polizei 15.000 Menschen auf die Straße. In Leipzig sprach Schauspielerin Sandra Hüller zu den Demonstranten.

Einen Tag vor der Wahl zum Europaparlament haben erneut zahlreiche Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Allein in Berlin nahmen an einer Kundgebung vor der Siegessäule laut Polizei 15.000 Demonstranten teil. Die Veranstalter schätzten die Zahl auf 30.000. Auf den Protestplakaten waren unter anderem Sprüche wie "Herz statt Hetze", "Menschenrechte statt rechte Menschen" oder "Vielfalt ohne Alternative" zu lesen.

Unter dem Motto "Rechtsextremismus stoppen. Demokratie verteidigen" hatte ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen zu den Demonstrationen in mehreren deutschen Städten aufgerufen - darunter Frankfurt, Hannover, München und Stuttgart.

Sandra Hüller spricht bei Demo in Leipzig

Auch in Dresden und Leipzig fanden Proteste statt. Wie der MDR berichtet, war die Stimmung friedlich. In Leipzig kamen laut Polizei 12.500 Menschen zusammen. Das Organisationsteam sprach von 15.000 Menschen.

Als Rednerin trat in Leipzig die Schauspielerin Sandra Hüller auf. "Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, in der die Offenheit und Toleranz dieser Gesellschaft so bedroht schienen wie jetzt", sagte sie bei der Kundgebung. "Aber es scheint nur so. Denn die Menschen stehen auf dem Platz, damit die Gesellschaft weiterhin offen und tolerant bleibt."

26.000 Menschen bei Demo am Freitag in Hamburg

In Hamburg waren bereits am Freitag laut Polizeiangaben 26.000 Menschen zusammengekommen. Die Veranstalter sprachen von 30.000 Teilnehmern, die ein "klares Signal gegen Rechtsextremismus und für ein friedliches Miteinander" gesetzt hätten.

In Deutschland findet am Sonntag die Wahl zum Europaparlament statt. Rund 65 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Erstmals dürfen auch Wählerinnen und Wähler im Alter von 16 und 17 Jahren hierzulande teilnehmen - dies betrifft laut Statistischem Bundesamt rund 1,4 Millionen Menschen.