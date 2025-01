CDU-Chef Merz im Interview "Wir brauchen eine große Kraftanstrengung" Stand: 10.01.2025 23:41 Uhr

Der Unions-Kanzlerkandidat Merz sieht auf Deutschland Zumutungen zukommen, sieht darin aber auch eine Chance. In den tagesthemen plädierte er für mehr internationales Selbstbewusstsein. Für die AfD fand der CDU-Chef sehr deutliche Worte.

Der CDU-Kanzlerkandidat und Parteivorsitzende Friedrich Merz verlangt für die folgenden Jahre eine Kraftanstrengung für Deutschland. "Wir werden uns etwas zumuten - der Politik, aber auch der Menschen", sagte er in den tagesthemen. "Wir brauchen eine große Kraftanstrengung in diesem Land, damit es wieder aufwärts geht, und die Chancen haben wir."

Dazu gehöre eine Regierung, die aufhöre zu streiten und Entscheidungen treffe, auf die sich die Wirtschaft und die Menschen verlassen könnten, sagte Merz weiter. Die Substanz Deutschlands sei gefährdet, aber immer noch vorhanden. Man müsse herauskommen aus der strukturellen Schwäche der Volkswirtschaft, einer völlig verfehlten Energiepolitik und der Subventionierung von Arbeitslosigkeit.

"Einmal '33 in Deutschland reicht"

In Bezug auf die AfD schloss März erneut jegliche Form der Kooperation aus: Unter seiner Führung werde es keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben, "und zwar aus Gründen, die so klar und offensichtlich sind: Wir arbeiten nicht mit einer Partei zusammen, die ausländerfeindlich ist, die antisemitisch ist, die Rechtsradikale und Kriminelle in ihren Reihen hält, die mit Russland liebäugelt und aus der NATO und der Europäischen Union austreten will." Andernfalls würde man die Seele der CDU verkaufen.

Er gehe so weit zu sagen, sein Schicksal als CDU-Vorsitzender mit dem Versprechen zu verknüpfen, sagte Merz weiter - und verglich die AfD indirekt mit der NSDAP. Der Blick nach Österreich zeige, was passiere, wenn man eine solche Partei durch Regierungsbeteiligung domestiziere und zur Vernunft bringen wolle - das mache die AfD nur stärker. "2029 werden sie die stärkste Fraktion", prognostizierte Merz. "2033 ist die nächste Bundestagswahl. Einmal '33 in Deutschland reicht."

Plädoyer für mehr Selbstbewusstsein in der Außenpolitik

In der Außenpolitik plädiert Merz für ein selbstbewussteres Deutschland und Europa. "Wir sind mehr Einwohner in Europa als in Amerika und Kanada zusammen. Wir haben auch etwas anzubieten." Daher könne man auch Forderungen stellen. "Amerika ist abhängig von uns und wir sind abhängig von Amerika", so Merz.

Dieses Gewicht könne man mit in die Waagschale legen, zum Beispiel im Konflikt mit China. Hier habe man gemeinsame Interessen: "Wenn wir eine gute Strategie haben und die Amerikaner eine gute Strategie haben, dann haben wie möglicherweise gemeinsam eine gute Strategie." Dazu gehöre aber auch, dass Deutschland seine Interessen in Europa wieder wahrnehme, damit Europa wieder nach vorne komme.

Auf einen möglichen Partner für eine solche Regierung wollte sich März nicht festlegen: Die selbsternannte Fortschrittskoalition hätte einen Bankrott hingelegt, und er werde mit keinem der drei Bankrotteure der Ampelkoalition deren Arbeit fortsetzen. "Es wird einen Politikwechsel in Deutschland geben, und es wird nichts so bleiben wie es in den letzten Jahren war", kündigte er an.