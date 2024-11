Auch Botschafter betroffen Schweizer Außenministerium streicht Business-Class-Flüge Stand: 16.11.2024 00:57 Uhr

Eigentlich haben Schweizer Bundesangestellte bei langen Flügen Anspruch auf die Business-Klasse. Für das Außenministerium wurde das nun gestrichen. Sogar Botschafter müssen jetzt Economy fliegen - und auch der Außenminister selbst spart.

Die Schweiz muss sparen: Unabhängig von der Flugdauer müssen alle Mitarbeiter des Außenministeriums künftig grundsätzlich Economy statt Business-Klasse fliegen. Das gelte auch für Botschafterinnen und Botschafter und Staatssekretäre, wie ein Sprecher sagte.

Bei sehr langen Flügen zu Konferenzen werde geraten, einen Tag eher anzureisen, um sich von etwaigen Strapazen des Fluges erholen zu können. Lediglich in seltenen Fällen und auf Antrag würden Ausnahmen genehmigt. Das Sparpotenzial beziffert das Außenministerium auf 1,5 Millionen Franken im Jahr - rund 1,6 Millionen Euro.

Andere Ministerien bleiben bei Business-Class

Eigentlich haben Bundesangestellte bei Flügen von mehr als neun Stunden oder bei Umsteigeflügen mit insgesamt mehr als elf Stunden Anspruch auf die Business-Klasse. Dies gilt für andere Ministerien auch weiterhin. Außenminister Ignazio Cassis hatte den Umstieg auf die Economy für alle vorgeschlagen, konnte sich aber nicht durchsetzen.

Auch Cassis spare beim Fliegen, sagte der Sprecher. Allerdings auf anderem Niveau: Bei Linienflügen verzichte er auf die ihm zustehende erste Klasse und fliege Business. Er müsse im Flugzeug arbeiten und nach Ankunft meist sofort einsatzfähig sein, deswegen komme für ihn die Economy-Klasse nicht infrage, sagte der Sprecher. Bei Reisen mit mehreren Zielen oder zu Zielen, die nicht direkt erreicht werden können, nutzten Cassis und die anderen Regierungsmitglieder meistens die regierungseigene Maschine.

Auswärtiges Amt spart angeblich auch

Beim Auswärtigen Amt in Deutschland wird nach eigenen Angaben ebenfalls gespart: Aus Kostengründen seien im laufenden Jahr Leiterinnen und Leiter von Auslandsvertretungen auch bei längeren Flügen regelmäßig in der Economy-Klasse gereist. Eigentlich dürfen Beamtinnen und Beamte nach gesetzlichen Regelungen ab vier Stunden Flugzeit in der Business-Klasse reisen. Innerhalb Europas fliegen alle Beschäftigten in der Economy, wie aus dem Ministerium verlautete.