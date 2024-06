Störungen dauern an Stromausfall löst Chaos am Flughafen Manchester aus Stand: 23.06.2024 15:54 Uhr

Ein Stromausfall hat den Betrieb am Flughafen Manchester zu großen Teilen lahmgelegt. Reisende müssen mit starken Einschränkungen rechnen - zwei der drei Terminals sind außer Betrieb.

Am Flughafen in Manchester herrscht Chaos. Ein Stromausfall hat den Betrieb weitgehend lahmgelegt. Die Flüge von den Terminals 1 und 2 seien komplett gestrichen worden, hieß es in einer Meldung des Flughafens. Reisende, deren Flüge von einem dieser beiden Terminals abheben sollen, werden gebeten, bis auf Weiteres nicht zum Flughafen anzureisen.

Auch Passagiere, die vom Terminal 3 abreisen sollen, müssen sich auf Verspätungen einstellen. Zudem könne nicht sichergestellt werden, dass das eigene Gepäck an Bord gebracht wurde. Einige ankommende Flüge werden andere Flughäfen in der Gegend ansteuern, Fluggäste sollen zum Teil auf andere Flughäfen umgebucht werden.

Beeinträchtigungen dauern an

In Online-Netzwerken sind lange Schlangen und überfüllte Flughafenhallen zu sehen. "Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten und versuchen, den normalen Betrieb so schnell wie möglich wieder herzustellen", hieß es in der Mitteilung des Flughafens.

Den Angaben zufolge ist die Stromversorgung inzwischen wieder hergestellt. Der Betrieb wird jedoch voraussichtlich noch den restlichen Tag gestört sein.