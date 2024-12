Nach Aufkündigung von Abkommen Frankreich beginnt mit Abzug aus dem Tschad Stand: 10.12.2024 16:18 Uhr

Vor zwei Wochen hatte der Tschad überraschend das Militärbündnis mit Frankreich gekündigt. Jetzt wurden erste Kampfjets aus dem afrikanischen Land zurück in die Heimat geschickt. Der Verbleib weiterer Truppen ist unklar.

Nach dem vom Tschad angekündigten Ende der Sicherheits- und Verteidigungsabkommen mit Frankreich hat das französische Militär mit dem Abzug aus dem Land begonnen. Auch die zwei dort stationierten französischen Kampfjets vom Typ "Mirage" wurden vom französischen Stützpunkt in N'Djamena zurück nach Frankreich geflogen, erklärte Militärsprecher Guillaume Vernet. Der Stützpunkt soll nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP geschlossen werden.

Frankreichs Einfluss in der Region schwindet

Der Tschad galt als einer der letzten Verbündeten Frankreichs in der Region. Die Ex-Kolonie ist das letzte westafrikanische Land, in dem Frankreich noch Soldaten stationiert hat - zuletzt etwa 1.000 in drei Stützpunkten. Aus Mali, Burkina Faso und Niger hatte Frankreich seine Soldaten nach Spannungen mit den jeweiligen Machthabern bereits abgezogen. Auch der senegalesische Präsident Bassirou Diomaye Faye fordert den Abzug französischer Truppen aus seinem Land.

Die Regierung des Tschads erklärte, dass das Ende des Abkommens nicht bedeute, dass sich das Land von den historischen Verbindungen zu Frankreich abwende. Es wolle Beziehungen in anderen Bereichen aufrechterhalten. Militärsprecher Vernet teilte auch mit, das Verhandlungen mit den Behörden im Tschad darüber liefen, wann weitere französische Soldaten aus dem Land abgezogen werden könnten. Dabei ginge es auch darum, ob alle oder nur ein Teil davon abgezogen würden.

Weitere Abzüge geplant

Das Ende des Verteidigungsabkommens hatte Frankreich kalt erwischt. Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot war Stunden zuvor aus dem Tschad abgereist, ohne dass er von diesem Vorhaben informiert worden war. In den vergangenen Tagen hatte es mehrere Demonstrationen gegen das französische Militär im Tschad gegeben. Frankreich hatte bereits im Juni angekündigt, seine Truppen in afrikanischen Ländern weiter zu reduzieren.