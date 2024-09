Flüchtlingsboot gekentert Mehrere Menschen im Ärmelkanal ertrunken Stand: 03.09.2024 15:03 Uhr

Ein Boot mit einer Gruppe von Migranten ist auf dem Weg von Frankreich nach Großbritannien im Ärmelkanal gekentert. Mindestens zehn Menschen sind gestorben, weitere befinden sich in kritischem Zustand.

Im Ärmelkanal ist ein Boot mit Migranten gekentert, das auf dem Weg von Frankreich nach Großbritannien war. Mindestens zehn Menschen sind nach französischen Behördenangaben gestorben. Insgesamt sollen sich etwa 60 Menschen auf dem gekenterten Boot befunden haben. Eine groß angelegte Rettungsaktion mit Schiffen und Hubschraubern sei im Gange.

Ein Sprecher der französischen Küstenwache sagte zuvor, dass sich zehn Menschen in einem kritischen Zustand befänden. Die britische Küstenwache reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme. Als Zeichen für den Ernst der Lage berichtete der Fernsehsender CNews, dass der scheidende französische Innenminister Gerald Darmanin am späten Nachmittag vor Ort in der Nähe der Stadt Boulogne-sur-Mer erwartet werde.

Frankreich und Großbritannien wollen Schmuggelrouten zerschlagen

Die Bekämpfung der illegalen Einwanderung ist sowohl für die britische als auch für die französische Regierung eine Priorität. Nach Angaben der britischen Regierung sind in den letzten sieben Tagen mehr als 2.000 Menschen auf kleinen Booten in Großbritannien angekommen.

Letzte Woche verkündeten der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer eine engere Zusammenarbeit bei der Zerschlagung von Schmuggelrouten.

Der Ärmelkanal ist eine der meistbefahrenen Schifffahrtsstraßen der Welt und die starken Strömungen machen die Überfahrt in kleinen Booten gefährlich.