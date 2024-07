eilmeldung Nach Angriff auf Golanhöhen Israel greift Hisbollah-Kommandeur in Beirut an Stand: 30.07.2024 20:10 Uhr

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben bei einem Angriff in Beirut einen Kommandeur der Hisbollah ins Visier genommen. Er soll für den Tod von zwölf Minderjährigen bei dem Raketenangriff auf den Golanhöhen verantwortlich sein.

Drei Tage nach einem tödlichen Raketenangriff auf den Golanhöhen hat Israel in der libanesischen Hauptstadt Beirut einen "gezielten Angriff" auf einen Kommandeur der Schiitenmiliz Hisbollah durchgeführt. Das berichtete die israelische Armee.

Der Kommandeur soll für den Tod von zwölf Minderjährigen auf den Golanhöhen verantwortlich sein. Der Angriff am Samstagabend hatte einen Fußballplatz in der Stadt Madschdal Schams getroffen. Israel machte die schiitische Hisbollah-Miliz für den Angriff verantwortlich und kündigte Vergeltung an. Die Hisbollah bestritt jegliche Beteiligung.

Mehrere Gebäude getroffen

Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von einem "feindlichen Überfall" im Beiruter Vorort Haret Hreik. Der Hisbollah-nahe Fernsehsender Al-Manar zeigte Bilder von chaotischen Szenen. Mindestens vier Gebäude seien bei dem Angriff beschädigt worden.

Einem Medienbericht zufolge soll eine Frau bei dem Angriff getötet worden sein. Sieben weitere Personen könnten demnach möglicherweise verletzt worden sein. Offizielle Angaben dazu liegen bislang nicht vor.

Wie im Fernsehen zu sehen war, riefen Menschen auf der Straße: "Gott segne Nasrallah." Andere riefen: "Netanyahu wird den Preis dafür zahlen." Augenzeugen berichten, dass der Angriff auf ein achtstöckiges Gebäude zielte. Demnach wurde das Obergeschoss getroffen.

Israel und Hisbollah bekämpfen sich seit Monaten

Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant reagierte auf der Online-Plattform X und schrieb: "Die Hisbollah hat eine rote Linie überschritten."

Israel und die vom Iran unterstützte libanesische Hisbollah liefern sich seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober fast täglich Feuergefechte an der Grenze. Beide Seiten scheinen bisher darauf bedacht zu sein, eine Eskalation zu vermeiden. Doch die Angriffe nahmen zuletzt jedoch zu.

Die Schiitenmiliz handelt nach eigenen Aussagen in Solidarität mit der Hamas: Ihre Angriffe will sie erst einstellen, wenn es auch in Gaza zu einem Waffenstillstand kommt.