Millionen kommen zur Kumbh Mela Größtes Fest der Welt beginnt in Indien Stand: 13.01.2025 09:06 Uhr

Mehr als zwei Jahre haben die Vorbereitungen gedauert, heute geht es los: In Indien beginnt die Kumbh Mela, das größte Fest der Welt. Für das Hindu-Pilgerfestival wurde eine komplette Stadt aufgebaut.

Von Franziska Amler, ARD-Studio Neu Delhi

Babu Chand läuft der Schweiß von der Stirn. Der 48-jährige Arbeiter schaufelt einen Graben für Stromkabel, die endlos erscheinen. Er arbeite für eine edle Sache, sagt er: "Ich habe das Gefühl, dass ich meinen Teil dazu beitrage - was ich tue, erscheint mir wie ein frommer Akt." Für acht Stunden Arbeit bekomme er umgerechnet rund sechs Dollar, sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

Babu Chand ist einer von vielen Arbeitern, die in den vergangenen Monaten Tag und Nacht auf einem 4.000 Hektar großen Gelände an einem der heiligen Flüsse Indiens schufteten. Hier wurde für das Festival Kumbh Mela eine ganze Stadt gebaut. Sie soll so groß sein, dass man sie vom Weltraum aus sieht - behaupten jedenfalls die Veranstalter.

Wie der Aufbau eines neuen Landes

Die indischen Behörden bereiten sich auf Millionen Pilger vor, die während der sechs Wochen dauernden Kumbh Mela erwartet werden, sagt Festival-Sprecher Vivek Chaturvedi: "Wir erwarten 350 bis 400 Millionen Gläubige." Zum Vergleich: An der jährlichen Pilgerfahrt nach Mekka in Saudi-Arabien nehmen gerade einmal zwei Millionen Muslime teil.

Im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh wurde eine riesige Zeltstadt errichtet. Chaturvedi vergleicht den Aufwand der Vorbereitungen mit der Gründung eines neuen Landes. "Die Vorbereitungen für das Fest haben bereits vor zweieinhalb Jahren begonnen, weil wir die Infrastruktur der Stadt Prayagraj massiv ausbauen mussten", so Chaturverdi.

Bis zu 400 Millionen Pilger werden in den nächsten sechs Wochen bei der Kumbh Mela erwartet.

"Alle kommen von sich aus"

Für das sechswöchige Festival in Indien werden Straßen, Beleuchtung, Wohnungen und ein Abwassersystem benötigt. Rund 150.000 Toiletten wurden gebaut, 68.000 Lichtmasten aufgestellt, und die Gemeinschaftsküchen können 50.000 Menschen auf einmal verpflegen, führt der Festival-Sprecher aus.

"Nirgendwo sonst auf der Welt werden Sie eine Versammlung dieser Größe sehen. Was diese Veranstaltung einzigartig macht, ist ihr Ausmaß und die Tatsache, dass niemand eingeladen wird. Jeder kommt von sich aus, angetrieben von reinem Glauben", so Chaturverdi.

Ursprung in hinduistischer Mythologie

Die Ursprünge der Kumbh Mela gehen auf die hinduistische Mythologie zurück. Hindus glauben, dass ein Bad im Sangam, dem Zusammenfluss der Flüsse, sie von ihren Sünden reinigt und ihnen hilft, "Moksha" zu erlangen - also sie vom Kreislauf von Geburt und Tod befreit.

Die Kumbh Mela, die nur alle paar Jahre stattfindet, soll 2025 ein Mega-Ereignis werden. Denn dieses Jahr fällt sie auch noch mit einer besonderen Ausrichtung der Planeten zusammen, die es so nur alle 144 Jahre gibt.

Indische Eisenbahn vor Herausforderung

Hunderte Millionen Menschen zum Festival zu bringen ist eine enorme logistische Herausforderung - auch für die indische Eisenbahn, sagt deren Pressesprecher: "Während dieser rund 50 Tage werden wir insgesamt 13.000 Züge einsetzen. Aus allen Teilen des Landes werden Menschen kommen. Die indische Eisenbahn ist darauf vorbereitet."

"Wir wollen, dass alle glücklich sind"

Asche im Gesicht, die Körper nur bedeckt von bunten Blumenketten: So sind die ersten Sadhus, hinduistische Wandermönche, bereits vor einigen Wochen auf dem Gelände eingetroffen. Unter ihnen auch der 90-jährige Digambar Ramesh Giri, der sein Haar zu einem Dutt zusammengebunden hat: "Wir wollen, dass alle glücklich sind, deshalb kommen wir zur Kumbh Mela, um alle zu segnen."

Gemeinsam mit Millionen anderen Gläubigen wird er in den kommenden sechs Wochen das größte Fest des Planeten feiern. Für ihn steht fest: Egal, wonach du dich in deinem Herzen sehnst, du bekommst es bei der Kumbh Mela.