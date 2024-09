Taifun in Asien "Yagi" wütet weiter Stand: 07.09.2024 09:37 Uhr

"Yagi" hat in den vergangenen Tagen bereits auf den Philippinen für Chaos und Verwüstung gesorgt. Nun traf der Taifun den Süden Chinas - zwei Tote und 92 Verletzte werden von dort gemeldet.

Nach den heftigen Regenfällen durch Super-Taifun "Yagi" sind im Süden Chinas mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden mindestens 92 Menschen verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Demnach ereigneten sich die beiden Todesfälle in der Stadt Ding’an auf der Tropeninsel Hainan. Dort wurden Verletzte in den Städten Wenchang und in Haikou gemeldet.

Hunderttausende Menschen in Sicherheit gebracht



"Yagi" war am Freitag in Hainan und Teilen der angrenzenden Festland-Provinz Guangdong auf Land getroffen und hatte die Nacht über gewütet. Durch Windböen mit einer Stärke von mehr als 230 km/h wurden zahlreiche Bäume entwurzelt, wie der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete.

Rund 460.000 Menschen mussten demnach auf der Insel vor dem Taifun in Sicherheit gebracht werden.1,5 Millionen Haushalte ohne Strom. Mehr als 2.200 Arbeiter wurden mobilisiert, um die Stromversorgung für betroffene Haushalte wieder herzustellen.

In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong hatte es in der Nacht zu Freitag teils starke Regenfälle gegeben, größere Schäden wurden jedoch nicht gemeldet. Flüge wurden gestrichen, auch die meisten Schulen blieben am Freitag geschlossen.

Zuvor hatte "Yagi" auf den Philippinen gewütet - auch dort kamen mehrere Menschen ums Leben.

Urlauber sollen in Vietnam extrem vorsichtig sein

In Vietnam wurden zahlreiche Soldaten und Helfer abgestellt, um schnell auf den Sturm und seine Folgen reagieren zu können. Vier Flughäfen, darunter auch in der Hauptstadt Hanoi, werden am Samstag vorsorglich geschlossen.

Auch die weltberühmte Halong-Bucht mit ihren Tausenden aus dem Meer ragenden Kalksteinfelsen könnte betroffen sein. Die Betreiber von Bootstouren für Touristen setzten diese für das Wochenende vorsorglich aus. Die deutsche Botschaft warnte vor "lebensbedrohlichen Sturmfluten", Überschwemmungen und Erdrutschen. Urlauber im Land sollten extrem vorsichtig sein.