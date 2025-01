Hedgefonds-Manager US-Senat bestätigt Bessent als Finanzminister Stand: 28.01.2025 02:24 Uhr

Der Milliardär Bessent ist neuer US-Finanzminister. Der Senat bestätigte den 62-Jährigen - auch mit Stimmen aus den Reihen der Demokraten. Nun ist es an ihm, Trumps Versprechen von Steuersenkungen und Importzöllen umzusetzen.

Der Senat in Washington hat den Hedgefonds-Manager Scott Bessent als neuen US-Finanzminister bestätigt. Die Kongresskammer stimmte mit klarer Mehrheit für den von Präsident Donald Trump nominierten 62-Jährigen. 68 Senatorinnen und Senatoren votierten für Bessent, der zu den weniger kontroversen Mitgliedern des von Trump nominierten Regierungsteams gehört.

Zölle und Steuersenkungen im Fokus

In seiner Anhörung im Senat hatte sich Bessent klar hinter den Kurs des neuen Präsidenten in der Finanz- und Wirtschaftspolitik gestellt. Wie Trump stellte Bessent ein "Goldenes Zeitalter" für die US-Wirtschaft in Aussicht, das durch Steuersenkungen, die Reduzierung der Staatsausgaben und Zölle zum Schutz der heimischen Industrie erreicht werden soll.

Einem Bericht der Financial Times zufolge drängt er auf die Einführung neuer universeller Zölle auf US-Importe. Diese sollen bei 2,5 Prozent beginnen und monatlich um denselben Betrag steigen. Vor der Abstimmung argumentierte er, Zölle würden unfaire Handelspraktiken bekämpfen, Einnahmen erhöhen und die US-Verhandlungsposition stärken. Zudem sprach er sich für härtere Sanktionen gegen den russischen Ölsektor aus, um ein Ende des Ukraine-Krieges zu erreichen.

Beschäftigen wird ihn auch die wiederkehrende Diskussion über die gesetzlich festgelegte Schuldenobergrenze. Trump hatte kurz vor seinem Amtsantritt versucht, eine Aussetzung der Schuldenobergrenze für mehrere Jahre durchzusetzen, um sich etwas politischen Freiraum zu verschaffen. Das gelang ihm aber nicht.

Frühere Zusammenarbeit mit Soros

Trump hatte Bessent als "einen der großartigsten Analysten der Wall Street" gepriesen. Der aus dem Südstaat South Carolina stammende Bessent ist seit Jahrzehnten mit der Trump-Familie befreundet und spendete für Trump und andere Republikaner im vergangenen Wahlkampf. Früher arbeitete der Absolvent der Eliteuniversität Yale allerdings in führenden Positionen für das Geschäftsimperium des Milliardärs George Soros, der ein Unterstützer der US-Demokraten ist.

2015 gründete Bessent dann seinen eigenen Investmentfonds Key Square, zu dessen Startkapital Soros mit zwei Milliarden Dollar beitrug. Bessent wird einer der ersten offen homosexuellen Minister einer US-Regierung sein. Er lebt mit seinem Ehemann und den gemeinsamen zwei Kindern in Charleston in South Carolina. Sein Partner und seine Kinder saßen während seiner Senatsanhörung im Publikum.

Die Republikaner stellen Bessents Lebensweg als Beispiel für die Erfüllung des Amerikanischen Traums dar: Bessent wuchs nach eigenen Angaben im Zeichen der finanziellen Probleme seines Vaters auf, fing früh an, sein eigenes Geld zu verdienen, und schaffte es schließlich ans College der Eliteuniversität Yale. Seine Karriere im Finanzsektor begann mit einem Praktikum in New York, wo der Arbeitgeber ihm eine Schlafcouch im Büro stellte.