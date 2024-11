Skulptur von Künstler Cattelan Die Sechs-Millionen-Dollar-Banane Stand: 21.11.2024 09:20 Uhr

Ein chinesischer Unternehmer hat eine Millionensumme für eine Banane ausgegeben, die an eine Wand geklebt ist und alle paar Tage ausgewechselt werden soll. Er glaubt, dass das Werk in die Geschichte eingeht.

Ist das Kunst oder kann das weg? Diese Frage dürfte sich manch einer beim Betrachten einer Installation stellen, die in New York nun für eine Millionensumme verkauft wurde. Es handelt sich um eine Banane, die mit Klebeband an eine Wand befestigt ist. Der Name: "Comedian". Für 6,2 Millionen US-Dollar wurde die skurrile Skulptur beim Auktionshaus Sotheby's versteigert.

Der Kryptowährungsunternehmer Justin Sun sei der neue Besitzer des umgerechnet rund 5,88 Millionen Euro teuren Werks, erklärte das Auktionshaus. Vor fünf Jahren hatte es noch für 120.000 Dollar zum Verkauf gestanden. Es stammt vom Italiener Maurizio Cattelan und hatte 2019 bei der Art Basel Miami Beach eine Kontroverse ausgelöst.

Nach der Auktion handelt es sich wohl um die teuerste Banane der Welt.

Mit Anleitung zum Wechseln der Banane

"Das ist nicht nur ein Kunstwerk. Es stellt ein kulturelles Phänomen dar, das die Welten der Kunst, der Memes und der Kryptowährungs-Community überbrückt", zitiert Sotheby's den neuen Besitzer Sun. "Ich glaube, dass dieses Werk in Zukunft zu weiteren Überlegungen und Diskussionen anregen und in die Geschichte eingehen wird." Da es sich um eine frische Banane handelt, erwirbt Sun im Wesentlichen ein Zertifikat über die Echtheit des Werks sowie eine Anleitung, wie die Frucht zu ersetzen ist, wenn sie verdirbt.

Die jetzt versteigerte Installation ist ihre dritte Version. Die erste wurde 2019 vom Performance-Künstler David Datuna gegessen. Der sagte, er sei hungrig gewesen, als er das Werk bei der Kunstshow in Miami begutachtete.

Einige Jahre später gab es einen ähnlichen Vorfall in einem Museum in Südkorea. Dort nahm ein Kunststudent die Frucht von der Wand, schälte und aß sie - um dann die Schale wieder an die Wand zu kleben. Künstler Cattelan habe das nicht gestört, hieß es. Nach seinen Instruktionen soll die reife Banane an der Wand alle zwei oder drei Tage ersetzt werden.

Neuer Besitzer will die Banane essen

Der in China geborene Sun, der die Kryptowährungsbörse Tron gegründet hat, will das Kunstwerk ebenfalls verspeisen. "In den kommenden Tagen werde ich die Banane als Teil dieser einzigartigen künstlerischen Erfahrung persönlich essen, um ihren Platz in der Kunstgeschichte und in der Populärkultur zu würdigen", erklärte der Unternehmer.

"Comedian" ist laut Künstler kein Witz

Und was sagt Konzeptkünstler Cattelan selbst über sein Werk? "Für mich war 'Comedian' kein Witz; es war ein aufrichtiger Kommentar und eine Reflexion darüber, was wir wertschätzen. Auf Kunstmessen regieren Geschwindigkeit und Geschäft, also sah ich es so: Wenn ich auf einer Messe sein müsste, könnte ich eine Banane verkaufen, wie andere ihre Gemälde verkaufen. Ich könnte innerhalb des Systems spielen, aber mit meinen Regeln."

Neben seinem Bananenwerk ist Cattelan auch dafür bekannt, eine voll funktionsfähige Toilette aus 18-karätigem Gold hergestellt zu haben. Dieses Werk nannte er "America" und bot sie US-Präsident Donald Trump in dessen erster Amtszeit einmal als Leihgabe an.