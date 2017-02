Liveblog zu den Oscars Stars, Schleifchen und goldene Statuetten Stand: 27.02.2017 02:30 Uhr







In Hollywood werden die Oscars vergeben - in politisch turbulenten Zeiten. Es wird erwartet, dass in vielen Dankesreden auch Bezug auf US-Präsident Trump genommen wird. Kann "La La Land" der Favoritenrolle gerecht werden? Verfolgen Sie die Ereignisse im Liveblog.

Roter Teppich ist leer

Statement mit Schleifchen

"Toni Erdmann"-Regisseurin Ade auf dem Roten Teppich