Aktuelle Nachrichten - Inland Ausland Wirtschaft Kultur Sport - ARD Tagesschau

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 108 Sternsinger aus ganz Deutschland empfangen. Jeweils vier Kinder aus allen 27 deutschen Bistümern überbrachten im Kanzleramt in Berlin den Segen "Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus". Die Sternsinger-Aktion stand in diesem Jahr unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit". Im Mittelpunkt standen die Folgen des Klimawandels und die Auswirkungen eines sorglosen Umgangs mit natürlichen Ressourcen in den Industrieländern auf arme Staaten. Die Kinder überreichten der Kanzlerin eine Waage, die symbolisch zeigen soll, dass die Welt im Gleichgewicht bleiben muss. | Bildquelle: dpa