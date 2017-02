Aktuelle Nachrichten - Inland Ausland Wirtschaft Kultur Sport - ARD Tagesschau

Ermittlungen zur Abgasaffäre

Audi - Keimzelle des Betrugs?

Viele Hinweise deuten darauf hin, dass auch Audi tief in den VW-Abgasskandal verstrickt ist. Tatsächlich könnte eine Audi-Funktion aus der Zeit der Jahrtausendwende die "Mutter des Betrugs" sein. Von C. Adelhardt, H. Park, S. Wels, C. Baars und P. Hornung. | mehr