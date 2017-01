Aktuelle Nachrichten - Inland Ausland Wirtschaft Kultur Sport - ARD Tagesschau

Stimmung an der Basis

Die SPD - plötzlich "cool"?

Endlich wieder mit Optimismus in den Wahlkampf ziehen - die SPD-Spitze verbreitet derzeit gute Stimmung. Doch wie sieht es in den Landesverbänden aus? Wie in der alten Bergbau-Stadt Neunkirchen, einer SPD-Hochburg? Moritz Rödle und Marie-Kristin Boese waren vor Ort. | mehr