Aktuelle Nachrichten - Inland Ausland Wirtschaft Kultur Sport - ARD Tagesschau

Le Pen eröffnet Wahlkampf

Für "ihr Land" und gegen den Rest

Frankreich ist bedroht - zumindest in den Augen von Front National-Chefin und Präsidentschaftskandidaten Le Pen. Durch Einwanderung und Islamismus und die Globalisierung. In ihrer Wahlkampfrede in Lyon versprach sie, diese Bedrohungen "auszulöschen". | mehr