Aktuelle Nachrichten - Inland Ausland Wirtschaft Kultur Sport - ARD Tagesschau

Razzia gegen Islamisten

Verhafteter saß schon mal in Haft

Bei einer Razzia gegen die Islamistenszene in Hessen ist ein 36-jähriger Tunesier verhaftet worden. Der Mann saß bereits in Auslieferungshaft, wurde aber wieder freigelassen. Der IS-Unterstützer soll an Anschlägen in Tunesien beteiligt gewesen sein. | mehr