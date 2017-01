Aktuelle Nachrichten - Inland Ausland Wirtschaft Kultur Sport - ARD Tagesschau

Fortsetzung von "Trainspotting"

Wenn "neue Helden" erwachsen werden

In den 1990er-Jahren startete Ewan McGregor in "Trainspotting" einen rasanten Trip aus Frust, Drogen und Rebellion. Nun geht er mit der alten Clique in die Fortsetzung, mit neuen Zweifeln, alten Lastern und einer großen Portion Nostalgie. Von Julie Kurz. | video