Bildungsministerin Karliczek spricht sich für eine Maskenpflicht in Schulgebäuden aus. In Mexiko wurden an einem Tag 9556 Infektionen gemeldet. Alle Entwicklungen im Corona-Liveblog.

Scharfe Kritik an Berliner Demo gegen Corona-Politik

Karliczek für Maskenpflicht in Schulen

Bareiß: "Es spricht nichts dagegen, in die Sonne zu fahren"

18 Polizisten bei Kundgebung in Berlin verletzt

Mexiko: Fast 10.000 Infektionen an einem Tag