Coronavirus-Pandemie ++Polizeiüberwachung von Flughafen-Tests?++ Stand: 14.08.2020 05:33 Uhr





CDU-Experten fordern eine Polizeiüberwachung von Corona-Tests am Flughafen. In Großbritannien und Frankreich sollen Reisende aus dem jeweils anderen Land wieder für 14 Tage in Quarantäne. Alle Entwicklungen im Liveblog.

1449 registrierte Neuinfektionen in Deutschland

Biden fordert landesweite Maskenpflicht

Regierungschef von Caracas an Covid-19 gestorben

Großbritannien ordnet Quarantäne für Reisende aus Frankreich und Niederlanden an

CDU-Experten verlangen Polizei-Überwachung von Flughafen-Tests