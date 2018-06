Asylstreit in der Union ++ Konfrontation und Kompromisssuche ++ Stand: 18.06.2018 13:48 Uhr







Die CDU tagt in Berlin, die CSU in München - finden sie noch einen Kompromiss im Asylstreit? Es sind entscheidende Stunden im Machtkampf der Union.

CDU und CSU streiten seit Tagen über ihren Kurs in der Asylpolitik. Auslöser ist der sogenannte Masterplan Migration von Innenminister und CSU-Chef Seehofer. Einer der Punkte ist, ob Asylbewerber, die bereits in einem anderen Land registriert wurden, an der deutschen Grenze abgelehnt werden sollen. Seehofer will dies im nationalen Alleingang durchsetzen, die Kanzlerin hingegen pocht auf Vereinbarungen mit den besonders betroffenen EU-Ländern wie Italien, Griechenland oder Bulgarien. In München befasst sich der CSU-Vorstand mit dem Asylstreit und will Seehofer Rückendeckung für seinen Masterplan geben. In Berlin tagt die CDU. Mit Spannung werden die Erklärungen von Seehofer und Merkel erwartet.

