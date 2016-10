Mehr als 140 Tote, etwa 530 Verletzte: Der Luftangriff auf eine Traierfeier ist der bislang verheerendste seit Beginn des Bürgerkriegs im Jemen. Während die Huthi-Rebellen von einem "Genozid" sprechen, will Kriegsgegner Saudi-Arabien den Vorfall untersuchen.

Einen Tag nach dem verheerenden Angriff auf eine Trauergesellschaft in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa mit mindestens 140 Toten suchen Helfer in den Trümmern weiter nach Opfern. Noch immer steige Rauch über dem Gebäude auf, in dem Samstag die Beerdigung für den gestorbenen Vater eines Ministers der Huthi-Rebellen stattgefunden hatte, berichtete eine Reporterin der Nachrichtenagentur dpa vom Ort des Geschehens. Nach Angaben von Augenzeugen sollen sich mindestens 1000 Menschen in der Halle im Süden der Hauptstadt aufgehalten haben, als das Gebäude von mehreren Luftangriffen getroffen wurde.

Die schiitischen Huthi-Rebellen machen die von Saudi-Arabien geführte, sunnitische Militärkoalition für den tödlichen Angriff verantwortlich, die als einzige Partei Luftwaffe einsetzt. Das Bündnis bombardiert das Bürgerkriegsland seit März vergangenen Jahres. Damit soll die international anerkannte Regierung von Präsident Abed Rabbo Mansur unterstützt werden, die mit den Huthis um die Macht im Land kämpft. Saudi-Arabien bestreitet, etwas mit dem Bombardement zu tun zu haben, und kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an.

USA gehen auf Distanz zu Saudi-Arabien

Allerdings scheint selbst der Verbündete USA wenig Zweifel zu haben, dass die Tragödie wohl auf das Konto der Allianz geht: Die US-Sicherheitszusammenarbeit mit dem sunnitischen Königreich sei "kein Blanko-Scheck", erklärte der Nationale Sicherheitsrat (NSC). "Wir haben eine sofortige Überprüfung unserer bereits deutlich reduzierten Hilfe für das saudi-arabisch geführte Bündnis eingeleitet", sagte der Sprecher des nationale Sicherheitsrats des Weißen Haues, Ned Price: "Wir sind bereit, unsere Unterstützung anzupassen, um den Prinzipien, Werten und Interessen der USA besser gerecht zu werden."

Der Sprecher der Huthi-Rebellen, Mohammed Abdul-Salam, verurteilte den Angriff und bezeichnete in als "Genozid" der saudischen Koalition. "Das Schweigen der Vereinten Nationen und der internationalen Gemeinschaft sind die Munition für die Mörder", sagte er. "Diese Mörder werden der göttlichen Gerechtigkeit nicht entkommen."

Schock und Empörung über den Angriff

Der UN-Koordinator für den Jemen, Jamie McGoldrick, sagte, das Land sei geschockt und empört über die Luftangriffe. Dies sei eine schreckliche Attacke. Er erinnerte die Kriegsparteien, dass sie dem Völkerrecht zufolge verpflichtet seien, Zivilisten und zivile Infrastruktur zu schützen. Die internationale Gemeinschaft müsse Druck und Einfluss auf alle Parteien erhöhen, um abzusichern, dass Zivilisten geschützt seien. "Diese Gewalt gegen Zivilisten im Jemen muss sofort aufhören."

Das Land befindet sich seit 2014 im Krieg, als die vom Iran unterstützten Huthis die Hauptstadt Sanaa überrannten. Eine von Saudi-Arabien geführte Koalition mehrheitlich arabischer Nationen trat im März 2015 in den Krieg ein. In dem Konflikt sind nach UN-Angaben mindestens 10.000 Menschen getötet oder verletzt worden. Bei früheren Angriffen waren bereits Krankenhäuser, Märkte und andere Orte, an denen sich Zivilisten versammeln, getroffen worden.