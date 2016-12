Berlin Liveblog - Tote und Verletzte auf Weihnachtsmarkt Stand: 19.12.2016 23:48 Uhr







+++ Lkw rast in Weihnachtsmarkt an Gedächtniskirche in Berlin +++ Mindestens neun Tote, 50 Verletzte +++ Fahrer des Lkw festgenommen, Beifahrer tot +++ Unklar, ob Anschlag oder Unfall +++ Polizei: Berliner sollen zu Hause bleiben +++

De Maiziere: Von Wortwahl geht psychologische Wirkung aus

Facebook aktiviert Sicherheits-Check

Gauck: "Schlimmer Abend für Berlin"

Berliner Polizei: "Die Situation ist sicher"

Polnischer Spediteur: Kontakt zu Fahrer abgebrochen

Was bisher bekannt ist

Innensenator Geisel: Hintergrund noch unklar

Livestream: tagesthemen zu den Ereignissen in Berlin

Maas: Generalbundesanwalt übernimmt

De Maizière bietet Unterstützung der Bundespolizei an

Führt die Spur nach Polen?

Bürgertelefon der Berliner Polizei

Berliner Polizei: "Bleiben Sie zu Hause"

Polizei: Fahrer des Lkw festgenommen

Stempfle: Zu früh für Vergleich mit Nizza

Lastwagen raste quer durch die Buden

Erste Bilder aus Berlin