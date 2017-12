Scannen der Nummernschilder, neue Kontrollhäuschen und Kontrollen bei Bedarf auch aus der Luft: Wer von Deutschland nach Dänemark fährt, wird künftig noch schärfer kontrolliert als bisher. Auf entsprechende Maßnahmen einigte sich das Parlament in Kopenhagen.

Dänemark verschärft seine Kontrollen an den Grenzübergängen nach Deutschland. Das ist Teil des Haushalts, den das Parlament in Kopenhagen am Abend verabschiedet hat.

An allen Grenzübergängen sollen nun automatische Nummernschild-Scanner aufgebaut werden. An den fünf großen Übergängen werden laut Nachrichtenagentur Ritzau zudem Kontrollhäuschen aufgestellt. An den anderen wird stichprobenartig mit Streifenwagen kontrolliert, wenn nötig aber auch mit Zivilwagen und aus der Luft.

Schon seit 2016 kontrollieren die Dänen an der Grenze - künftig noch strenger.

Auch bewaffnete Soldaten im Einsatz

Dänemark hatte die Kontrollen im Januar 2016 wegen steigender Flüchtlingszahlen eingeführt. Der Fokus lag bislang auf den größeren Übergängen Frøslev, Padborg und Kruså sowie den Fährhäfen in Rødby und Gedser. Seit Ende September werden auch bewaffnete Soldaten eingesetzt, die die Polizei entlasten sollen. Im Oktober verlängerte die Regierung die Kontrollen bis mindestens zum 12. Mai.

