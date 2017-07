US-Präsident Trump will das Gesetz für die verschärften neuen Russland-Sanktionen unterzeichnen. Er habe den entsprechenden Entwurf gebilligt, teilte das Weiße Haus mit.

US-Präsident Donald Trump hat vor, die zusätzlichen Sanktionen gegen Russland zu unterschreiben. Das gab das Weiße Haus bekannt. Die Unterschrift des Präsidenten ist der letzte Schritt, bevor die Strafmaßnahmen in Kraft treten können. Zuvor hatten bereits der US-Senat und das Abgeordnetenhaus zugestimmt.

Der US-Kongress will mit den Strafmaßnahmen die Annexion der Krim und die mutmaßlichen russischen Hackerangriffe während des US-Wahlkampfs im vergangenen Jahr ahnden. Es ist das erste Mal, dass die USA eigenständig Sanktionen gegen Russland verhängen - bislang sprach Washington solche Maßnahmen mit seinen europäischen Verbündeten ab.

Spannungen mit Moskau verschärft

Der US-Sanktionsbeschluss hatte die Spannungen mit Moskau am Freitag deutlich verschärft. Als Reaktion verlangte die russische Regierung die Ausreise von US-Diplomaten aus Russland. Trump hatte sich zunächst gegen neue Russland-Sanktionen gesperrt, da er immer wieder erklärt hatte, er strebe bessere Beziehungen zu Moskau an. In den vergangenen Tagen hatte das Weiße Haus jedoch bereits signalisiert, der Präsident werde den neuen Sanktionen voraussichtlich zustimmen.

In Berlin herrscht die Sorge, die Sanktionen könnten auch deutsche und andere europäische Unternehmen schädigen, die mit Russland im Energiesektor kooperieren. Außenminister Sigmar Gabriel warnte die US-Seite davor, die Maßnahmen auch gegen europäische Unternehmen zu richten.