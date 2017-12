In der Nähe von Wien sind zwei Personenzüge aneinander gestoßen. Bei Madrid prallte eine S-Bahn gegen einen Prellbock am Bahnsteigende. Zahlreiche Menschen wurden bei den Unfällen verletzt. Die Ursachen sind in beiden Fällen unklar.

Bei Zugunglücken in Österreich und Spanien sind zahlreiche Menschen verletzt worden. Zwölf Menschen zogen sich bei einem Zusammenstoß zweier Personenzüge in Kritzendorf in der Nähe von Wien leichte bis mittelschwere Verletzungen zu, wie die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und das Rote Kreuz mitteilten. 30 bis 50 weitere Fahrgäste seien unverletzt geblieben.

Die Züge waren nach ersten Ermittlungen in gleicher Richtung unterwegs gewesen und im Bahnhofsbereich des Ortes Kritzendorf seitlich aneinandergeraten. Dabei stürzten zwei Waggons um, einer sprang aus den Schienen und blieb in Schräglage stehen. Etliche Passagiere waren in den umgestürzten Waggons eingeschlossen, aber nicht eingeklemmt. Sie konnten aber laut Feurwehr alle in Sicherheit gebracht werden. Viele Passagiere mussten von den Helfern durch die Fenster befreit werden.

Zugunglück in Österreich

Über die Unfallursache konnte ein Sprecher der Polizei Niederösterreich zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen liefen. Laut Verkehrsminister Norbert Hofer gab es keine Hinweise auf eine technische Ursache. "Wir vermuten, dass die Ursache in einem menschlichen Fehler zu suchen ist", sagte er. Die Retter waren im Großeinsatz, darunter auch Einsatzteams mit zwei Rettungshubschraubern. Einige der Verletzten wurden nach ersten Berichten mit Kopfverletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Verletzte auch bei Zugunfall in Spanien

Im spanischen Alcalá de Henares nahe Madrid wurden ebenfalls bei einem Zugunglück zwei Menschen schwer verletzt. Knapp 40 weitere Passagiere seien wegen leichterer und mittelschwerer Verletzungen wie Prellungen und Schock behandelt worden, teilten lokale Behörden mit.

Der hintere Zug war auf den Prellbock aufgefahren - mehrere Menschen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, als eine doppelstöckige S-Bahn am Endbahnhof nicht rechtzeitig bremsen konnte und gegen einen Sicherheitsprellbock am Bahnsteigende krachte. Der Aufprall sei bei niedriger Geschwindigkeit erfolgt, ließ die Bahngesellschaft Adif wissen. Die genaueren Hintergründe des Unfalls waren vorerst noch unklar. Verkehrsminister Iñigo de la Serna fuhr zur Unfallstelle, um sich vor Ort ein Bild der Situation zu machen. Das Gebiet wurde von der Polizei abgesperrt.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 23. Dezember 2017 um 09:00 Uhr.