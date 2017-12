In dieser Woche sollen in dem Konflikt in der Ostukraine insgesamt 380 Gefangene freikommen. Die ukrainische Regierung und Anführer der sogenannten Volksrepubliken Donesk und Luhansk einigten sich auf den Austausch - doch der bleibt immer noch hinter Vereinbartem zurück.

Die ukrainische Regierung und die Separatisten im Osten des Landes haben einen größeren Gefangenenaustausch vereinbart. Das teilten Unterhändler beider Seiten in vom Fernsehen übertragenen Erklärungen nach Verhandlungen in Moskau mit. Sie fanden unter Vermittlung des russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill statt.

Der Kiewer Unterhändler Viktor Medwedtschuk sagte, die Ukraine sei bereit, 306 Gefangene freizulassen. Alexander Sachartschenko, Separatistenführer aus Donezk, sagte, ihre Seite gebe 74 Gefangene frei. Der Austausch soll am Mittwoch erfolgen.

Minsker Vertrag sah Austausch aller Gefangenen vor

Seit 2014 sind im Konflikt in der Ostukraine mehr als 10.000 Menschen getötet worden. Der 2015 vereinbarte Waffenstillstand sah den Austausch aller Gefangenen vor. Bislang wurden aber nur einzelne Gefangene oder kleine Gruppen ausgetauscht. Ob die von Medwedtschuk genannten Zahlen alle Gefangenen umfassen, war nicht bekannt. Es wird vermutet, dass beide Seiten Dutzende, wenn nicht Hunderte als Verhandlungsmasse gefangen halten.

Die jetzige Einigung war von der Kontaktgruppe aus Vertretern der Ukraine, Russlands und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Mitte November vereinbart worden.

Trotz des Abkommens von Minsk gibt es immer wieder Meldungen über Kämpfe aus der Ostukraine.

Kreml warnt vor Waffenlieferungen

Aus der Region gibt es trotz der Bemühungen um Waffenruhe immer wieder Meldungen von Kämpfen. Auch für die Weihnachts- und Neujahrstage war eine Waffenruhe vereinbart worden. Die jedoch hielt nicht an allen Frontabschnitten: In den vergangenen Tagen kam es offenbar immer wieder zu Kämpfen.

Zudem sorgt die möglicherweise geplante Lieferung von US-Waffen an die Ukraine für Konfliktstoff. Russland warnte, eine solche Lieferung stärke nur "extremistisch und nationalistisch gesonnene Elemente" in der Ukraine, die versucht sein könnten, die Separatistengebiete im Osten des Landes anzugreifen. Nach Medienberichten könnten die USA Panzerabwehrraketen an Kiew liefern.