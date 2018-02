In Syrien hat es in der Provinz Idlib möglicherweise einen erneuten Giftgas-Angriff gegeben. Übereinstimmende Berichte deuten auf einen Angriff mit Chlorgas auf die Rebellenhochburg Sarakeb hin.

Verlässliche Zahlen und Beweise gibt es bislang keine, doch die Berichte stimmen überein: Eine syrische Zivilschutz-Gruppe meldete einen Angriff mit Chlorgas in der Rebellenhochburg Sarakeb. Drei Helfer der sogenannten Weißhelme und sechs weitere Menschen hätten Verletzungen durch das Gas erlitten, teilte die Zivilschutz-Gruppe mit.

Die syrisch-amerikanische Ärzteorganisation SAMS sprach ebenfalls von Chlorgas, lediglich die Zahl der Verletzten variiert. SAMS erklärte, es seien elf Patienten mit Chlorgasvergiftungen in Krankenhäusern in der Provinz Idlib behandelt worden.

Bereits im April waren die "Weißhelme" nach einem mutmaßlichen Giftgasangriff im Einsatz.

Und die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die die Lage aus dem Ausland durch Kontakte vor Ort verfolgt, sprach davon, dass mehrere Zivilisten nach einem Luftangriff der syrischen Regierung unter Atemnot gelitten hätten. Fünf Zivilisten seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem Hubschrauber der Regierung von Machthaber Baschar al-Assad mehrere Viertel der Stadt Sarakeb angegriffen hätten. Ein "ekelerregender Geruch" habe sich nach dem Angriff ausgebreitet. Demnach berichteten Anwohner und Ärzte von einem "giftigen Gas".

Sarakeb liegt rund zehn Kilometer von der Frontlinie, an der sich Rebellen und Truppen der syrischen Regierung bekämpfen. Der Ort war am Wochenende Ziel heftiger Luftangriffe geworden. Syrische Regierungstruppen und deren Verbündete rücken in der Provinz vor, die überwiegend von Rebellen gehalten wird. Sie nähern sich einer wichtigen Fernstraße, die die Großstädte Damaskus und Aleppo verbindet. Laut UN sind in Idlib seit dem 15. Dezember durch die Regierungsangriffe mehr als 270.000 Menschen vertrieben worden.

Chemiewaffen in Syrien - mehrfach nachgewiesen

Der UN-Sicherheitsrat in New York hat den möglichen Einsatz von Chemiewaffen in Syrien heute auf der Tagesordnung.

Die Frage, ob und in welchem Umfang in Syrien Chemiewaffen eingesetzt wurden und werden, steht für heute auch auf der Tagesordnung des UN-Sicherheitsrates. Ein US-Regierungsvertreter hatte am Donnerstag Assad sowie die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beschuldigt, im Kampf gegen Rebellen "weiterhin Chemiewaffen" einzusetzen. Am Freitag hatte US-Verteidigungsminister Jim Mattis gesagt, bei Angriffen in Syrien sei viele Male Chlorgas zum Einsatz gekommen. Am stärksten beunruhigt zeigte er sich aber über den mutmaßlichen Einsatz des geächteten Giftgases Sarin.

In den vergangenen Jahren gab es Berichte über Dutzende Chemiewaffen-Einsätze in Syrien. Einige von ihnen wurden inzwischen von UN-gestützten Inspekteuren verifiziert und der syrischen Regierung zugeschrieben. Diese bestreitet den Einsatz von Chemiewaffen allerdings.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 05. Februar 2018 um 03:00 und 04:00 Uhr in den Nachrichten.

