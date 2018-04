SPD-Parteitag "Wir durchbrechen die gläserne Decke"

Die SPD wählt zur Stunde eine Parteivorsitzende. In einer kämpferischen Rede warb Favoritin Nahles für mehr Solidarität und für Erneuerung. Ihre Gegenkandidatin Lange sagte, sie sei die Alternative für einen Neubeginn.

Der SPD-Parteitag wählt in Wiesbaden eine Nachfolgerin für Ex-Parteichef Martin Schulz und Interimschef Olaf Scholz. Erstmals in ihrer 155-jährigen Parteigeschichte stellen sich zwei Frauen zur Wahl für den Parteivorsitz. Die besten Aussichten hat die Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles. Als Gegenkandidatin bewirbt sich die Flensburger Oberbürgermeisterin, Simone Lange - ihr werden aber kaum Chancen eingeräumt.

SPD wählt neue Vorsitzende

tagesschau 13:15 Uhr, 22.04.2018, Ulla Fiebig, ARD Berlin







Nahles bezeichnete die Wahl als einen historischen Tag. "Zum ersten Mal in unserer Geschichte wählen wir eine neue Vorsitzende", sagte Nahles in ihrer Bewerbungsrede. "Viele Frauen kennen diese komische gläserne Decke an die man stößt. Doch heute hier auf diesem Bundesparteitag wird diese gläserne Decke in der SPD durchbrochen und sie wird es bleiben."

Die Solidarität wieder spüren

30 Jahre lang sei sie nun in der Partei. Dass sie heute hier stehen dürfe, verdanke sie ihren Eltern und einem Bildungssystem, das Chancengleichheit ermögliche.

Nahles räumte aber ein, dass die SPD viele sozial Benachteiligte nicht mehr erreiche. Diese "spüren unsere Solidarität nicht mehr". Sie bräuchten "einen starken Arm in der Politik". Dieser müsse die SPD sein. "Wer denn sonst, wenn nicht wir?", rief Nahles den Delegierten zu.

In der Debatte um Hartz IV und die Agenda 2010 sagte Nahles Offenheit zu und rief die Partei dazu auf, nach vorne zu blicken. Beim Thema Sozialstaat müssten Reformen her, und gedanklich dürfe die SPD hier "keinen Stein auf dem anderen lassen". Die Partei müsse über alles reden - "die Jusos vorne weg". Sie mahnte aber: "Lasst uns die Debatte mit Blick auf das Jahr 2020 führen, nicht mit Blick auf das Jahr 2010."

"Wir sind nicht zwei Parteien"

Nahles zeigte sich überzeugt, dass die Erneuerung der Partei auch in der großen Koalition gelingen kann. Den Beweis dafür wolle sie ab morgen antreten.

Sie warnte zugleich davor, die SPD auseinanderzudividieren. "Wir sind nicht zwei Parteien." Die SPD müsse auch hinter ihren Ministern im Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel stehen. Schließlich habe die SPD im Koalitionsvertrag viel durchsetzen können.

Nahles sagte zugleich den Rechtspopulisten den Kampf an. Diese "benutzen Demokratien, ohne ihre Regeln zu akzeptieren", kritisierte sie.

Die Konkurrentin von Andrea Nahles ist die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange.

Lange: "Uns fehlt es an Teamspiel, Offenheit und Glaubwürdigkeit"

Nahles Gegenkandidatin Lange mahnte in ihrer Bewerbungsrede, die SPD müsse wieder die Herzen der Menschen erreichen. "Uns fehlt es an Teamspiel, an Offenheit und Glaubwürdigkeit." Sie kandidiere, weil Demokratie nichts mit Alternativlosigkeit zu tun habe. "Ich bin heute eure Alternative." Sie stehe für einen echten Aufbruch anstatt für ein Weiter-so. "Mich zu wählen, bedeutet Mut." Und ohne Mut gehe es nicht

Moritz Rödle, ARD Berlin, zu den Reden der Kandidatinnen

tagesschau 13:15 Uhr, 22.04.2018







Lange rief die SPD zu einem linken Kurswechsel auf: "Deutschland und Europa brauchen uns. Uns fehlt es an echter Erneuerung". Der Absturz auf 20,5 Prozent bei der jüngsten Bundestagswahl müsse Konsequenzen haben, es brauche mehr Erfahrung von der Basis und neue Köpfe.

Die SPD müsse die Ideologie des Marktradikalismus durchbrechen. "Schluss mit Wartenschlangen vor Sozialämtern. Schluss damit, dass wir unsere Schulen so aussehen lassen, wie sie aussehen", sagte Lange. "Eine starke Kanzlerin, die beseitigt nicht den Staat, sondern die Armut in unserem Land."

