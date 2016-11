Die Schweizer Grünen wollten erreichen, dass die Laufzeit von Kernkraftwerken generell auf 45 Jahre begrenzt wird. Dazu allerdings wird es nicht kommen: Eine Mehrheit stimmte in einer entsprechenden Volksinitiative mit "Nein".

Von Dietrich Karl Mäurer, ARD-Studio Zürich

Noch kurz vor der Abstimmung deuteten Umfragenauf ein Patt zwischen Befürwortern und Gegnern eines schnelleren Atomausstiegs - doch schon nach Auszählung der ersten Kantone war auch der Kommentatorin des Schweizer Fernsehens klar, dass die von den Grünen eingebrachte Initiative keine Chance haben würde: "Die heutige Initiative wurde von Energieministerin Doris Leuthard als übereilt kritisiert. Der Atomausstieg brauche mehr Zeit. Dem stimmte heute auch das Volk zu." Vor allen Dingen in der Deutschschweiz stimmte eine Mehrheit der Bürger gegen das Vorhaben. In der französischsprachigen Westschweiz hätte die Initiative durchaus Chancen gehabt.

Die Wirtschaft jubelt

Das Ergebnis sorgt für Freude bei all denen, die sich gegen eine Abschaltung der Kernkraftwerke nach pauschal 45 Betriebsjahren stark gemacht hatten - vor allem Wirtschaftsverbände. Sie hatten mit gewaltigen Kosten wegen möglicher Schadenersatzforderungen der Kraftwerksbetreiber argumentiert. Zudem warnten sie vor einer unsicheren Stromversorgung und einer Abhängigkeit von Stromimporten aus Frankreich oder Deutschland.

Christian Wasserfallen von der liberalen FDP zeigte sich erleichtert über das Ergebnis der Volksabstimmung: "Schauen Sie, was wäre das Resultat gewesen, wenn wir jetzt heute Ja gesagt hätten? Dann hätten wir die im EU-Stresstest besten Atomkraftwerke vom Netz genommen, nämlich die Schweizer Atomkraftwerke. Diejenigen, die grenznah - zum Beispiel in Frankreich - stehen und die zum Teil in deutlich schlechterem Zustand sind, wären weitergelaufen. Das Resultat wäre nicht besser gewesen."

Die Schweizer Energieministerin Doris Leuthard ist froh über das Nein zum schnelleren Atomausstieg.

Regierung erleichtert

Der Bundesrat - die Schweizer Regierung - hatte vor der Abstimmung dem Volk die Ablehnung der Initiative empfohlen. Entsprechend begrüßte nun auch Energieministerin Leuthard das Ergebnis "Ich bin erleichtert über diesen Ausgang, weil er uns die nötige Zeit für den Umbau der Energiestrategie und für den Ausbau der Netze lässt. Das Volk wollte offenbar keine Risiken eingehen: Keine Risiken mit Netzinstabilitäten, keine Risiken von Entschädigungen und auch nicht erhöhte Importe aus dem Ausland."

Bei den Grünen, die vor allen Dingen die Sicherheit der zum Teil sehr alten AKW infrage stellen, ist man enttäuscht über das Ergebnis der Volksabstimmung. In ersten Stellungnahmen hieß es nun leicht trotzig: man habe mit der Initiative erfolgreich eine Diskussion über die Zukunft der Energieversorgung in der Schweiz angestoßen. Die Präsidentin der Grünen, Regula Rytz, sagte: "Wir haben sehr viel erreicht in diesem ganzen Abstimmungskampf. Das ist etwas, was auch langfristig bleiben wird, vor allem die Sicherheitsfrage und die Frage der finanziellen Situation der Atomkraftwerke: Da werden wir dran bleiben. Wir haben noch sehr viel Arbeit zu machen, damit die Bevölkerung hier in der Schweiz sicher leben kann."

Nicht einmal jeder zweite Schweizer hat an der Abstimmung teilgenommen. Wäre die Initiative angenommen worden, dann hätten drei der fünf Schweizer Atomkraftwerke schon im nächsten Jahr abgeschaltet werden müssen, darunter der weltweit dienstälteste Meiler Beznau, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Baden-Württemberg entfernt. Nach dem jetzigen Volksentscheid bleibt offen, wann das letzte Schweizer Kernkraftwerk vom Netz geht.

Karl Dietrich Mäurer, ARD Zürich

