Der türkische Wirtschaftsminister Zeybekci darf zum Jahrestag des Putsches nicht vor Landsleuten in Österreich sprechen. Österreichs Außenminister Kurz verweigerte ihm die Einreise. Unter anderen Umständen sei Zeybekci aber willkommen.

Die österreichische Regierung hat dem türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci die Einreise zu einem geplanten Auftritt vor Landsleuten verboten. Die geplante Veranstaltung zum Jahrestag der Niederschlagung des Putsches in der Türkei sei sehr groß und Zeybekcis vorgesehener Auftritt bedeute eine "Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit" in Österreich, erklärte das Außenministerium in Wien.

"Zu offiziellem Besuch willkommen"

Österreichs Außenminister Kurz betonte, dass Zeybekci zu einem offiziellen Besuch weiter willkommen sei.

Zu einem offizielle Besuch wäre der Minister natürlich willkommen, betonte Außenamtssprecher Thomas Schnöll im ORF-Hörfunk. Doch Zeybekcis Besuch sei ausschließlich zum Zwecke eines öffentlichen Auftritts geplant gewesen. Außenminister Sebastian Kurz habe dem türkischen Minister deswegen die Einreiseerlaubnis verweigert.

Das Außenministerium hob in seiner Erklärung hervor, dass Kurz den Putschversuch in der Türkei vom Juli 2016 "sofort klar verurteilt" habe und dies auch weiterhin tue. Er sehe die derzeitige Menschenrechtssituation in der Türkei aber zugleich äußerst kritisch. Dazu gehörten "die massive Verhaftungs- und Entlassungswelle nach dem Putschversuch" und die Einschränkungen der Meinungs- und Medienfreiheit.

Debatte über Auftritte türkischer Politiker

Erst am Freitag hatten die Niederlande den türkischen Vizeregierungschef Tugrul Türkes, der auch zu einer Gedenkveranstaltung zum Putschversuch reisen will, zur unerwünschten Person erklärt. Bereits vor dem türkischen Verfassungsreferendum im April hatte es eine kontroverse Debatte über Auftritte türkischer Politiker im Ausland gegeben. Die Regierung in Ankara griff Deutschland und die Niederlande scharf an, weil dort Auftritte türkischer Politiker untersagt wurden.

Erst kürzlich lehnte die Bundesregierung den Wunsch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ab, nach seinem Besuch beim G20-Gipfel auf einer Veranstaltungen in Deutschland aufzutreten.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 10. Juli 2017 um 10:00 Uhr.