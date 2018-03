90. Oscar-Verleihung Der Liveblog zum Nachlesen Stand: 05.03.2018 06:21 Uhr







Neben den großen Gewinnern stand die 90. Oscar-Verleihung auch im Zeichen der #Metoo-Debatte, die die Zeremonie in großen Teilen dominierte. Schauen Sie hier im Liveblog, wie die Oscar-Nacht ablief.

Bekenntnisse zur "Time's up"-Bewegung

Eingangsworte von Jimmy Kimmel zu #MeToo

Bester Nebendarsteller: Sam Rockwell

"Darkest Hour" gewinnt bei Make-up und Haarstyling, "Phantom Thread" bei Kostümen

"Icarus" ist bester Dokumentarfilm

"Dunkirk" gewinnt gleich zweimal

Erster Oscar für Favoriten "The Shape of Water"

Eine fantastische Frau bester fremdsprachiger Film

Allison Janney beste Nebendarstellerin

"Dear Basketball" gewinnt bei den animierten Kurzfilmen, "Coco" bei den Langfilmen

Erster Oscar für deutschen Nominierten

"Dunkirk" gewinnt auch beim Schnitt

Halbzeit mit Überraschung

"Heaven Is a Traffic Jam on the 405" beste Kurzdoku, "The Silent Child" gewinnt bei den Kurzfilmen.

#Metoo und Time's up Thema eines Einspielfilms

"Call me by your Name" hat bestes adaptiertes Drehbuch, "Get Out" bestes Originalskript

Roger Deakins gewinnt Kamera-Oscar für "Blade Runner 2049"

"Shape of Water" hat beste Filmmusik, "Remember Me" aus "Coco" bester Song

Guillermo del Toro ist bester Regisseur

Oscar für besten Hauptdarsteller geht an Gary Oldman

Frances McDormand beste Hauptdarstellerin

And the Oscar goes to... "The Shape of Water"