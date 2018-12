Misstrauensvotum in der Fraktion +++ May sagt für nächste Wahl ab +++ Stand: 12.12.2018 19:11 Uhr





Die konservativen Tories im britischen Unterhaus stimmen zurzeit über ihre Parteivorsitzende May ab. Sie muss 159 der 317 Tory-Abgeordneten für sich gewinnen. Zuvor kündigte May an, bei der nächsten regulären Parlamentswahl in Großbritannien nicht mehr kandidieren zu wollen.

Rücktritt vor Wahl 2022

Demonstrationen vor Parlament

May braucht 159 Stimmen

May sagt für nächste Wahl ab

Mit Applaus empfangen

Viele Tory-Abgeordnete stehen zu May

Möglicher May-Sieg beflügelt Dax

Britische Buchmacher sagen Sieg für May voraus

Ohne May kein Brexit im März?

May gegen Labour