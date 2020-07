Coronavirus-Pandemie ++Wieder Infektions-Höchstwert in den USA++ Stand: 02.07.2020 05:05 Uhr





In den USA haben sich am Mittwoch 53.000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt - so viele wie nie zuvor an einem einzigen Tag. Tesla droht Arbeitern offenbar mit Kündigungen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Arbeiter: Tesla droht mit Kündigung

Infektionsrate in den USA auf neuem Rekordhoch