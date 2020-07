Coronavirus-Pandemie ++Maskenpflicht in britischen Läden++ Stand: 14.07.2020 02:22 Uhr





In Großbritannien hat die Johnson-Regierung eine Kehrtwende hingelegt und schreibt in Läden jetzt Masken vor. In den USA ist man zuversichtlich, dass Ende des Sommers die Impfstoff-Produktion beginnen kann. Alle Entwicklungen im Liveblog.

USA: Impfstoff-Produktion könnte Ende des Sommers starten

Kehrtwende der Johnson-Regierung: Jetzt Maskenpflicht in Läden