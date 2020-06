Coronavirus-Pandemie ++26.000 Virus-Tote in US-Altenheimen++ Stand: 02.06.2020 04:44 Uhr





Rund ein Viertel aller Coronavirus-Opfer in den USA starben in Altenheimen. In Frankreich werden weitere Einschränkungen gelockert. Heute berät der Koalitionssausschuss zu einem neuen Konjunkturpaket. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bartsch: Autoprämie wäre "Ohrfeige für Steuerzahler"

Koalitionsspitzen beraten über geplantes Konjunkturpaket

USA: Fast 26 000 Altenheim-Bewohner unter Corona-Toten

Frankreich lockert Corona-Auflagen weiter