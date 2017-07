Vor der irakischen Botschaft in Kabul hat es einen Selbstmordanschlag gegeben. Die Terrororganisation "Islamischer Staat" reklamierte die Tat für sich.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es einen Anschlag auf die irakische Botschaft gegeben. Vor der diplomatischen Vertretung im Zentrum Kabuls sei eine Autobombe explodiert, sagten zwei Beamte des Innenministeriums. Der "Islamische Staat" reklamierte den Angriff für sich. Das teilte das IS-Propagandasprachrohr Amaq mit.

Augenzeugen zufolge kam es zu Feuergefechten. Berichte über Tote oder Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Der Nachrichtenagentur AFP zufolge sprengte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft. Demnach gab es zwei weitere Angreifer, die versuchten, in das Gebäude einzudringen. Das erfuhr die Agentur aus Sicherheitskreisen.

Zuletzt mehrere schwere Anschläge

In Kabul waren in den vergangenen Wochen mehrere schwere Anschläge verübt worden. Bei einem Autobombenanschlag am vergangenen Montag wurden in der afghanischen Hauptstadt nach Regierungsangaben mindestens 26 Menschen getötet und 41 weitere verletzt.

Bei einem Selbstmordanschlag im Diplomatenviertel von Kabul waren Ende Mai mehr als 150 Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt worden. Der Selbstmordattentäter hatte sich mit einem mit 1500 Kilogramm Sprengstoff beladenen Tanklaster in die Luft gesprengt. Bei der Explosion wurde auch die deutsche Botschaft erheblich beschädigt.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 31. Juli 2017 um 11:00 Uhr.