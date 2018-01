Hochwasserlage Zeichen stehen auf Entspannung

Zwischen Koblenz und Duisburg bleibt die Hochwasser-Situation kritisch, an normale Schifffahrt ist nicht zu denken. In Köln und Düsseldorf werden am Montag die Höchststände ewartet. Weiter südlich, entlang Mosel und Donau, hat sich die Lage dagegen schon entspannt.

In Nordrhein-Westfalen sind die Pegelstände am Rhein weiter angestiegen. Bei Köln bleibt die Schifffahrt wegen des Hochwassers komplett eingestellt. Am späten Abend stieg das Wasser laut Hochwassermeldezentrum Rhein auf 8,61 Meter. Auch in Düsseldorf und Bonn stiegen die Pegelstände.

Schon seit Tagen ist die Schifffahrt auf dem Rhein in in NRW eingeschränkt.

Weil das Hochwasser einen Uferweg am Rhein überflutete, blieb eine Frau in Köln mit ihrem Auto im Wasser stecken. Sie habe auf einer Straße wenden wollen und sei dabei in die missliche Lage geraten, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Das Auto sei im Stadtteil Rodenkirchen bis zur Stoßstange vom Wasser eingeschlossen gewesen. Die Frau und ihre zwei Hunde konnten den Wagen laut Feuerwehr nicht mehr verlassen. Die Einsatzkräfte zogen das Auto mit einer Seilwinde aus dem Wasser. Alle blieben unverletzt.

Der Hochwasser-Höhepunkt wird in NRW morgen erwartet: Für Köln gehen die Experten von etwas unter neun Metern aus, in Düsseldorf werden voraussichtlich etwa 8,30 Meter erreicht. Danach sollen die Pegelstände wieder fallen. Mehr lesen sie bei wdr.de.

Die Häuser der Rheininsel Niederwerth (Rheinland-Pfalz) stehen im Hochwasser des Rheins

Entspannung an Mosel und Donau

In Rheinland-Pfalz kündigte sich dagegen schon langsam Entspannung an. Nach Angaben des Meldezentrums ist der Scheitel der Mosel in Trier inzwischen erreicht worden - das Wasser sinkt wieder.

Entwarnung konnten auch die Behörden in Baden-Württemberg geben. "Die Scheitelwerte in größeren Flüssen sind größtenteils erreicht", hieß es auf der Website der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz. Für die seit Freitag wartenden Schiffe auf dem Oberrhein zwischen Iffezheim und Germersheim könnte das ab Montagvormittag die Erlaubnis zur Weiterfahrt bedeuten, sagte Manfred Bremicker von der Hochwasservorhersagezentrale in Karlsruhe.

Auch an der Donau atmen die Anwohner auf: Am Ende war das Hochwasser nicht so dramatisch wie zunächst befürchtet. Nur vereinzelt standen Keller und ufernahe Straßen unter Wasser. Und die Pegelstände sinken.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 7. Januar 2018 um 09.00 Uhr.